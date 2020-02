Demanen 18 anys per a l'home que va planejar el magnicidi de Pedro Sánchez

La Fiscalia demana 18 anys i 6 mesos de presó per a un ultra, que era vigilant de seguretat, tirador expert i amb llicència d'armes, i que presumptament planejava matar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per la decisió d'exhumar a dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.





En l'escrit d'acusació, el ministeri fiscal el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de proposició a més de delictes de dipòsit d'armes i municions de guerra, de tinença d'armes prohibides, de dipòsit de municions no autoritzades i de tinença d'explosius, amb l'agreujant de discriminació ideològica.





L'home va fer comentaris en un grup de Whatsapp contraris a la decisió d'exhumar a Franco, i sobre Sánchez va dir que li "agradaria tenir-lo en el punt de mira", i en el seu domicili tenia un arsenal de 16 armes curtes i sis llargues, amb rifles de precisió i un fusell d'assalt.









Segons el Ministeri Públic, el processat formava part d'un grup de Whatsapp "que reunia un nombre no determinat de persones afins a ideologia política nacionalista i conservadora, a les que majoritàriament no coneixia personalment".





Entre juliol i setembre de 2018, l'acusat va fer comentaris en aquest grup en referència a la voluntat de l'executiu de Pedro Sánchez d'exhumar a dictador: "No podem permetre que humiliïn el Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. És una venjança per haver perdut la guerra".





"No ho consentiré. Si cal me n'aniré armat i m'asseuré a la tomba de Franco i si s'acosten disparo. Si toquen a Franco suggereixo que comenci la guerra una altra vegada pel nostre honor, patriotes no podem consentir. I aquest cop no deixarem ni un", ha afegit.





La fiscal constata que durant aquest període es va anar forjant a l'acusat M.M.S. un discurs de rebuig cap a la figura de Pedro Sánchez, i que, segons relata, va culminar "en el desig expressat de forma explícita d'acabar amb la seva vida com a mitjà per forçar un canvi de en la vida política de país".





Així, recull alguns dels missatges de l'acusat com: "A Sánchez cal anar a caçar-lo com una banya (cérvol) i posar el cap a la xemeneia. Tants caçadors a Espanya i cap té collons. Només maten pobres animalets que no trenquen Espanya, a aquest sí que cal caçar-lo".





"Ens hem de mullar i actuar. Jo estic disposat. El meu major il·lusió és ficar al traïdor de Sánchez sota de la làpida de Franco. Potser estic parlant molt però va dir el que sento en el meu cor. Visca Espanya", ha expressat.





Durant aquest temps, el processat "va aconseguir la convicció personal de la necessitat de planificar accions tendents a causar la mort del president del Govern espanyol com a forma de derrotar el govern socialista, i va sol·licitar de forma pública i privada ajuda per fer-ho", sosté la fiscal.





"AMB UN TRET PRECÍS S'ACABA EL SÁNCHEZ"





Així, ha demanat al grup de Whatsapp ajuda i organització per preparar una actuació per matar Sánchez, assegurant que comptava amb un arsenal d'armes i va arribar a dir: "Jo ho faig. Necessito ajuda i ha de ser patriotes (...) sóc un franctirador i amb un xut precís s'acaba al Sánchez abans que del tot s'enfonsi a Espanya. No caldria guerres".





Va ser detingut el 19 de setembre de 2018, i se li van confiscar un artefacte explosiu casolà, una pistola, una carabina, un punyal, un impulsora pneumàtica casolana, tres revòlvers, una escopeta, un fusell d'assalt, una ballesta i munició, a més de un altre material.





El processat en el moment dels fets tenia diverses llicències d'armes en vigor, que li van ser retirats després ordenar-seu ingrés a la presó preventiva, el 21 de setembre de 2018.