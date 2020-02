El Govern espanyol no pujarà l'IVA del tabac perquè ja tributa al tipus màxim del 21%, segons han requerit fonts del Ministeri d'Hisenda, que emmarca eventuals pujades de la imposició indirecta a temes mediambientals.





El diputat d'Unides Podemos Txema Guijarro ha indicat aquest dijous, en el ple del Congrés, que el Govern estava preparant una pujada de l'IVA del tabac i de les cases d'apostes, si bé des del Ministeri d'Hisenda han aclarit que es tracta de "meres propostes" d'aquest partit.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que al llarg d'aquesta legislatura es va elaborar un Pla Integral de Reducció del Tabaquisme, en el qual, entre altres mesures, es contemplarà l'ampliació dels espais 'sense fum' a cotxes o espais esportius a l'aire lliure, o la pujada de la fiscalitat al tabac i als productes relacionats amb el mateix com, per exemple, els cigarrets electrònics.









A més, i malgrat els "avenços" que s'han produït en els últims anys", Illa ha lamentat l'"elevada "prevalença de consum de tabac entre la població jove i les dones, per la qual cosa ha recordat que una de les primeres reunions que ha mantingut des que està en el Ministeri de Sanitat va ser amb les societats i associacions especialitzades en la prevenció i control del tabaquisme.





Per això, el ministre de Sanitat ha anunciat que el Govern presidit per Pedro Sánchez va elaborar un pla, que espera comptar amb la participació d'altres ministeris i de la resta d'administracions, en què es garantirà el compliment dels espais existents 'sense fum 'contemplats en l'actual llei del tabac, la qual també es pretén modificar per ampliar aquests espais sense fums.





De la mateixa manera, Illa ha informat que l'Executiu va a treballar sobre les noves formes de fumar amb la finalitat que la seva regulació s'equipari a la que té el tabac. "Els estudis de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ens alerten dels riscos provocats per les substàncies químiques que utilitzen aquests productes. I, a més, aquestes noves formes de fumar són una via per la qual s'accedeix al consum de cigarrets", ha assenyalat.





PUJADA DEL PREU: UNA DE LES MESURES "MÉS EFICAÇOS"





Dit això, el ministre de Sanitat ha avançat que es va a analitzar la introducció de l'empaquetat neutre del tabac, en la línia del que ja han iniciat altres països com França, i que es va a ampliar la fiscalitat sobre el tabac i els productes relacionats amb el mateix. En concret, en aquest darrer aspecte, Illa ha recordat que els preus del tabac a Espanya es troben entre els "més baixos" d'Europa, amb un preu mitjà del paquet d'aproximadament cinc euros, davant els 10 euros que tenen en altres països europeus.





"Tenim marge per equiparar-nos a bona part dels nostres socis comunitaris", ha asseverat, per comentar que l'Organització Mundial de la Salut ja ha assenyalat que la pujada dels preus és una de les mesures "més eficaces" per a la reducció de consum de tabac, i que un augment dels preus del 10 per cent permetria reduir en un quatre per cent el consum de tabac a les classes mitjanes i altes, el qual arribaria a un cinc per cent entre els col·lectius més desfavorits i fins a un 18 per cent en el cas dels joves de 14 anys.