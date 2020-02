El 90% dels membres de la candidatura d'Arrimadas estaven a l'executiva de Rivera

La gran majoria dels membres de la candidatura d'Inés Arrimadas per liderar Ciutadans -31 de 35, el 88,5% - ja formaven part de l'anterior Executiva del partit presidida per Albert Rivera. Les noves incorporacions són Borja González, proposat com a secretari d'Organització, l'eurodiputat Jordi Cañas, el portaveu de Cs Navarra, Carlos Pérez-Nievas, i la diputada al Parlament de Catalunya Laura Vílchez.









Aquest dijous s'ha publicat la candidatura completa després d'haver estat validada per la Comissió de Garanties del Partit, però Arrimadas ja havia avançat aquest dimecres els noms dels 18 integrants més destacats del seu equip. El seu contrincant a les primàries del 7 i el 8 de març, el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, va donar a conèixer dimecres la seva candidatura íntegrament.





La llista completa està formada per 35 persones, però a la futura Executiva de la diputada -si guanya les primàries- caldria sumar al portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, que no ha pogut figurar en la candidatura per no tenir el mínim d'antiguitat com afiliat que exigeix el partit per a això.





En la mateixa situació es troben la diputada Sara Giménez, l'eurodiputat José Ramón Bauzá i l'exdiputada Maria Àngels Rosado, que també s'uniran al futur equip que compleixin aquest requisit.





Ja que les normes de Cs permeten presentar una llista amb fins a 45 membres, Arrimadas encara tindria marge per integrar altres persones en el seu Comitè Executiu un cop fora triada pels afiliats per presidir el partit.





En la seva carta a la militància, la candidata aposta per aprendre "amb humilitat" dels "grans encerts" i "importants errors" que ha comès Ciutadans i iniciar "una nova etapa d'il·lusió i esperança".





La proposta d'Arrimadas situa com a secretària general a Marina Bravo, portaveu adjunta al Parlament català i actual secretària de Programes de la Gestora de la formació taronja.





Al nucli dur de la futura direcció de Cs estarien també Carlos Quadrat -actual secretari de Finances- com a vicesecretari primer, l'exdiputat Joan Mesquida com a vicesecretari segon, el diputat José María Espejo com a vicesecretari adjunt i l'exdiputada Melisa Rodríguez com a portaveu nacional, mentre que Lorena Roldán, portaveu al Parlament de Catalunya, seria portaveu adjunta.





Tots ells formen part de la gestora que es va constituir al novembre després de la dimissió de Rivera pel mal resultat en les eleccions generals. I, excepte Mesquida, anteriorment van ser membres de Comitè Permanent de l'anterior Executiva.





PODER AUTONÒMIC I MUNICIPAL





A la candidatura d'Arrimadas també hi ha els vicepresidents de la Comunitat de Madrid, de la Junta d'Andalusia i de la Regió de Múrcia, Ignacio Aguado, Juan Marín i Isabel Franco, i altres càrrecs autonòmics com la consellera de Cultura de Madrid, Marta Rivera , el conseller d'Educació i Esport d'Andalusia, Javier Imbroda, i la consellera d'Empresa i Indústria de Múrcia, Ana Martínez Vidal.





Igualment, figuren en la llista dels presidents de Parlament d'Andalusia i de les Corts de Castella i Lleó, Marta Bosquet i Luis Fuentes, i els portaveus a les Corts d'Aragó, Daniel Pérez Calvo; l'Assemblea de Madrid, César Zafra; les Corts Valencianes, Toni Cantó; i les Corts de Castella-la Manxa, Carmen Picazo.





La que va ser líder de Ciutadans a Catalunya ha volgut comptar també amb el president del grup de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, i amb Joan García i Laura Vílchez -una de les novetats-, membres de la Taula d'aquesta Cambra autonòmica .





El poder municipal del partit està representat a la candidatura per la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, i el tinent d'alcalde d'Oviedo, Nacho Costa, així com pels portaveus en els ajuntaments de València i Lleó, Fernando Giner i Gemma Villarroel, i la presidenta del grup municipal al consistori de Barcelona, Luz Guilarte.





DIPUTATS DEL CONGRÉS





A més, en l'equip d'Arrimadas estan Marcos de Quinto, María Muñoz i Guillermo Díaz, companys seus en el grup parlamentari al Congrés. Aquest últim és també el responsable de Comunicació a la gestora, que aporta altres dos membres a la llista d'Arrimadas: l'exdiputat Miguel Gutiérrez i la portaveu del Comitè Autonòmic de Cs a Galícia, Beatriz Pino.





A part de Laura Vílchez i de l'eurodiputat Jordi Cañas, les altres cares noves són les de Carlos Pérez-Nievas (Cs Navarra) i Borja González, actual secretari d'Organització del partit al País Basc que assumiria aquesta mateixa àrea en la futura Executiva d'Arrimadas .





Dels 16 integrants que componen la Gestora de Ciutadans, n'hi ha cinc que no han entrat a la candidatura d'Acostades. D'una banda, el president de Consell General, Manuel García Bofill; el secretari general, José Manuel Villegas, que ja va anunciar fa mesos la seva intenció d'apartar-se de la direcció del partit; i el secretari d'Organització, Fran Hervías, que va dir que no seguiria en aquest càrrec.





Els altres dos són el líder de la delegació de Cs al Parlament Europeu, que va ser crític amb l'estratègia de pactes d'Albert Rivera i que finalment ha decidit no estar ni a la llista d'Igea ni en la d'Arrimadas, i el secretari de la Gestora, Andrés Betancor.