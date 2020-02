Els espanyols desconfien de la política i les xarxes socials

Tot just un 7 per cent dels espanyols té confiança en els partits polítics, davant el 19 per cent de la mitjana europea; i un 19 per cent confia en el Parlament nacional i un 21 per cent en el Govern, mentre la mitjana europea és en ambdós casos del 34 per cent.









Així ho mostren les dades de l'Eurobaròmetre de tardor de 2019 presentat aquest divendres a la seu de les institucions europees a Madrid. El mateix estudi mostra una desconfiança en les xarxes socials en línia, amb només un 12 per cent d'espanyols que diu confiar-hi front al 20 per cent de la mitjana europea.





A més, sembla més gran la preocupació per les notícies falses: 83 per cent d'espanyols diu trobar-se sovint amb notícies que distorsionen la realitat o que són falses (davant el 69% europeu) i un 86 per cent (enfront del 74%) creu que són un problema per al país.





Els espanyols confien més en les institucions internacionals: un 39 per cent confia en la UE -43 per cent en la UE-, un 43 per cent en la Comissió -enfront del 47% - i un 45 per cent en les Nacions Unides -46 % en l'ONU-.





L'estudi es va elaborar amb 32.543 entrevistes (1.008 a Espanya) entre el 14 i el 29 de novembre, és a dir, amb el Regne Unit encara a la UE, llança altres diferències entre Espanya i el conjunt de la UE, especialment la preocupació per l'atur i la situació econòmica.





Un 51 per cent dels espanyols van citar la desocupació com un dels dos principals problemes de país -davant el 20 per cent de mitjana europea- i un 25 per cent la situació econòmica -14 per cent en el conjunt de la UE-. La següent van ser les pensions, amb un 23 per cent (15 per cent a la UE).





En l'àmbit europeu la preocupació més esmentada va ser la sanitat (23%), seguida de l'entorn i els assumptes energètics (21 per cent), cosa que a Espanya preocupa tot just a l'11 per cent. Això sí, el director de la representació de la Comissió Europea a Espanya, Francisco Fonseca, ha subratllat que fa només un any aquesta dada era de només el 3 per cent. L'enquesta es va realitzar en unes dates en què es preparava a Madrid la celebració de la COP25.