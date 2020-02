Casado defensa la suma de PP i Cs davant d'un PNB "supremacista"

El president nacional del PP, Pablo Casado, ha defensat la coalició PP + Cs, "un front comú del constitucionalisme en positiu", com a "única alternativa" a un PNB "supremacista i sectari", que "no és honrat" perquè té a l'esquena "casos molt greus de corrupció", i ha gestionat "malament" el ja "abocador mortal" de la localitat biscaïna de Zaldibar.









Casado ha assegurat que "l'única alternativa" al candidat del PNB a la reelecció com a Lehendakari, Iñigo Urkullu, és Carlos Iturgaiz, aspirant de la suma de populars i Ciutadans a Euskadi. "L'única alternativa al nacionalisme sectari és la coalició de PP + Cs, a la mala gestió i al supremacisme en la gestió, en el polític i m'atreviria a dir, fins i tot, en l'ètica de reivindicar la història tan dura (de el terrorisme) al País Basc", ha subratllat.





El líder popular Casado ha visitat aquest divendres la localitat biscaïna d'Ermua, acompanyat del candidat a lehendakari de PP + Cs, Carlos Iturgaiz, i la presidenta interina dels populars bascos, Amaya Fernández, per mantenir una trobada amb afiliats i càrrecs de la formació.





La visita de Pablo Casado al municipi biscaí, molt proper al de Zaldibar, on el 6 de febrer es va produir un ensorrament de l'abocador de Abocar Recycling, en què van resultar sepultats dos treballadors -els cadàvers encara no s'han localitzat-, es produeix dies després que Alfonso Alonso dimitís com a president del PP basc, després que Gènova designés Iturgaiz com a candidat a lehendakari, davant les divergències per la conformació de les llistes de la coalició amb Ciutadans a Euskadi.





Amb aquest acte, el líder del PP i Iturgaiz han arrencat la precampanya a les eleccions del 5 d'abril en una localitat especialment simbòlica per als populars, després que el 10 de juliol de 1997, ETA segrestés el regidor d'Ermua Miguel Ángel Blanco, a què va assassinar tres dies més tard, després de concloure el termini que va donar el Govern de José María Aznar per traslladar als presos de la banda a Euskadi.





A la seu del PP del municipi, amb una foto de grans dimensions de Blanco darrere, l'aspirant a lehendakari ha recordat que el partit s'ha fet a base "de sang, suor i llàgrimes", i ha apuntat que avui tot el PP basc està "unit" en defensa "la unitat d'Espanya, la Constitució i les llibertats".





Posteriorment, ha pres la paraula Pablo Casado, que ha recordat que Ermua va ser el "quilòmetre zero de la dignitat i de l''ja n'hi ha prou', de la unió de tots els demòcrates enfront de la barbàrie terrorista". "Quan el cor de Miguel Ángel Blanco va deixar de bategar, va començar a bategar el cor de tota una nació per dir 'fins aquí hem arribat, anem a derrotar els que ens maten per defensar la democràcia'", ha asseverat.