Xavier Pericay veu "altivesa" en Arrimadas davant Igea i creu que segueix la "senda equivocada"

El cofundador de Ciutadans i exportaveu de el partit al Parlament de Balears, Xavier Pericay, ha criticat la "altivesa" que, al seu parer, va mostrar Inés Arrimadas en la xerrada que va mantenir amb Francisco Igea a Valladolid davant dels mitjans de comunicació, i ha augurat que si ella és la pròxima presidenta de Cs, el partit seguirà "en el camí equivocada".









"Quan vaig veure la conversa entre Inés i Francisco Igea, i l'altivesa d'Inés, això em va recordar fatalment Albert (Rivera), i fins i tot pitjor. Entre companys de partit, sabent que tens aquí les càmeres i tot, em va semblar realment una actitud molt impròpia i em dóna a entendre que aquest partit seguirà per la senda equivocada, per desgràcia, si Inés Arrimadas guanya les primàries", ha dit en una entrevista a esRadio.





Així s'ha referit al moment en què, després de participar en un esmorzar informatiu a Valladolid el dilluns passat, Acostades es va acostar a Igea i el va instar un cop més a competir amb ella en les primàries per liderar Ciutadans. El va acusar de parlar en nom de la militància i de pretendre repartir amb ella "en un despatx" els llocs de la futura Executiva de el partit.





Pericay, que va abandonar els seus càrrecs al partit el juliol passat, ha publicat aquesta setmana el llibre '¡Vamos? Una temporada en política', on explica com va ser la seva experiència com a portaveu de Cs al Parlament balear i com a membre de l'Executiva d'Albert Rivera, amb el qual es mostra molt crític.