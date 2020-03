Hi ha 83 casos de coronavirus a Espanya i 13 comunitats afectades

El total de persones contagiades de coronavirus ascendeix aquest diumenge a 83 casos actius confirmats en 13 comunitats autònomes, més altres dos donats d'alta. En les últimes hores, a més dels casos a Extremadura i Castella-la Manxa, se sumen cinc nous casos a Madrid, tres a Catalunya, dos més a País Basc i un altre a Castella i Lleó.





El 90% dels casos actius són casos importats d'una zona de risc i només en 9 dels 83 casos encara no s'ha identificat l'origen de la infecció, segons ha detallat en roda de premsa. A més a més, Simón ha assegurat que "Espanya continua en situació de contenció i no cal elevar el nivell d'alerta" pel coronavirus.





En aquest sentit, ha indicat que alguns països com França i Itàlia estan considerant adoptar altres mesures, però que a Espanya no es dona el cas de moment. No obstant això, ha anunciat que Espanya ha convocat grups de treball aquest dilluns per estudiar la qüestió.





Ja són 13 les comunitats en què se n'han confirmat casos, després que en les darreres hores s'hagin registrat els primers casos de coronavirus a Extremadura, concretament quatre, i un a Castella-la Manxa.





La dona, resident a Pamplona i que havia tornat recentment d'un viatge a una zona no catalogada de risc (Bèlgica), va ser aïllada en Urgències i traslladada després a l'UCI, on roman ingressada també en règim d'aïllament. Les preceptives proves de PCR han donat positiu de coronavirus amb altres patologies associades. Malgrat ser el primer cas en la Comunitat foral, l'afectada es troba en estat greu.



Segons el Ministeri de Sanitat, en aquests moments hi ha al voltant de 86.900 casos de coronavirus en el món. D'ells, la major part es registren a la Xina, concretament a la província de Hubei, on s'han confirmat 570 nous casos en les últimes 24 hores.





Un país que començarà a prendre mesures serà els Estats Units. El seu president, Donald Trump, ha anunciat que els viatgers procedents de "certs països d'alt risc" pel coronavirus seran sotmesos a controls en embarcar i en arribar als EUA, una mesura que podria afectar als qui viatgen des de parts d'Europa i Corea del Sud.





HI HA 13 COMUNITATS A ESPANYA AMB CASOS DE CORONAVIRUS





Comunitat Valenciana: 15 casos

Comunitat de Madrid: 15 casos

Illes Canàries: 7 casos (un d'ells curat)

Catalunya: 12 casos

Balears: 2 casos (un d'ells curat)

Andalusia: 12 casos

Castella i Lleó: 3 casos

Extremadura: 4 casos

País Basc: 5 casos

Astúries: 1 cas

Cantàbria:1

Navarra: 1

Castella-la Manxa: 1