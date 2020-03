La cloroquina és el primer fàrmac que ha demostrat eficàcia contra el nou coronavirus

La cloroquina, aprovada contra la malària i malalties autoimmunes s'ha convertit en el primer fàrmac que ha demostrat eficàcia contra el nou coronavirus. Però també s'està provant el remdesivir, que es va desenvolupar per l' Ebola i el Kaletra, que combina dos fàrmacs creats contra el VIH i que també s'espera que sigui eficaç contra el coronavirus.





















En Xina hi ha més de cent assaigs clínics en curs que avaluen la possible eficàcia de tot tipus de tractaments, des antivirals a moduladors de el sistema immunitari, passant per cèl·lules mare, teràpies de la medicina tradicional xinesa i anticossos donats per persones que s'han curat.





















De cara a el futur, investigadors de tot el món estan estudiant el nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2 per obtenir teràpies específiques contra ell. No tots els tractaments en estudi seran igualment eficaços i segurs, de manera que molts seran descartats.