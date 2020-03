L'oposició a Feijóo es conjura per arrabassar-li la Xunta

Alberto Núñez Feijóo és un dels majors actius polítics amb què compta el Partit Popular. El líder conservador vol revalidar el proper 5 d'abril a les urnes la seva presidència de la Xunta de Galícia, que ha ostentat durant dos mandats consecutius.





Tot i que les enquestes li són propícies --situen al PP a la vora de la majoria absoluta o amb uns pocs escons per sobre de la mateixa--, els rivals del president gallec estan armant una aliança tàctica per prendre-li l'autonomia.









Tant PSdG, com Galícia en Comú (formada per Podem i Esquerda Unida), Anova i les marees s'han conjurat per assolir un govern de coalició en cas que aconsegueixin sumar majoria entre tots ells.





Els aspirants a presidir la Xunta de Galícia si les urnes fallen a Feijóo són Gonzalo Caballero, del PSdeG, Ana Pontón, com a candidata del BNG, i Antón Gómez-Reino, per la coalició liderada per Galícia en comú.





Caballero és un dels rostres del nou PSOE representat per Pedro Sánchez. Aquest economista de Pontevedra va ser proclamat candidat a la presidència en 2018, i no ha escatimat crítiques internes al seu propi partit. Compta amb la confiança plena de Moncloa, tot i que no amb tota la simpatia per part del seu oncle, Abel Caballero, l'incombustible alcalde de Vigo.





Els nacionalistes presenten a Pontón, a qui de moment les enquestes li són grates. El BNG podria doblar la seva representació al Parlament. Finalment es troba Gómez-Reino, autodefinit com "treballador precari en diversos sectors", que intentarà frenar la pèrdua de l'impuls podemita.