​El Govern aprova la compra i posterior venda dels terrenys de Hard Rock per 120 milions

El Govern ha aprovat aquest dimarts en el Consell Executiu autoritzar l'Incasòl a adquirir per 120 milions d'euros uns terrenys on es preveia situar el macrocomplex BCN World, un projecte denominat actualment Hard Rock Entertainment World, i a vendre'ls posteriorment pel mateix import a Hard Rock.













Segons l'acord, un cop es compleixin els requisits i termes previstos en l'escriptura de compravenda, l'Incasòl podrà adquirir aquests terrenys de la societat Mediterranea Beach & Golf Community, propietat de Criteria, per 120 milions.





Després, el Govern ordena que vengui aquests terrenys pel mateix import a Hard Rock, que és l'impulsor d'aquest projecte d'oci situat al denominat Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona), al costat de PortAventura.





"Com que es tractar d'una operació en unitat d'acte, si no es produeix la venda no es procediria tampoc prèviament a la compra dels terrenys", ha aclarit la Generalitat.





L'acord també autoritza les conselleries d'Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat a "adoptar les mesures que calgui" per a la seva execució, mantenint l'equilibri patrimonial de l'Incasòl i garantint que no suposarà cap cost econòmic per al Govern.





Hard Rock preveu invertir en el futur Hard Rock Entertainment World, els terminis del qual s'han anat retardant, uns 2.000 milions d'euros incloent-hi el cost dels terrenys i les infraestructures necessàries, i el projecte compta amb una capacitat màxima de 745.000 metres quadrats.





La plataforma Aturem BCN World i el grup ecologista Gepec-EdC han criticat que el Govern hagi aprovat autoritzar la compra dels terrenys per al Hard Rock Entertainment World.





En un comunicat aquest dimarts, han sostingut que l'inici del procés de compravenda dels terrenys posa de manifest errors procedimentals i legislatius que posaran en coneixement de diferents instàncies administratives i judicials.





Per a totes dues entitats, la Generalitat ha actuat de manera irresponsable "posant en situació de risc" els diners de tots els ciutadans per un interès que, al seu judici, és merament privat i fonamentat en el joc i la ludopatia.





Han sostingut que l'operació de compravenda dels terrenys era una situació que sempre s'havia negat des de la Generalitat i que posa al descobert "les mentides i opacitat d'aquest projecte".