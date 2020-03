Espanya encapçala el rànquing de països europeus en consum de prostitució

Espanya és el primer país europeu en consum de prostitució, molt per davant de tots els altres. Segons Nacions Unides, el 39% dels homes espanyols han pagat diners en alguna ocasió a canvi de mantenir relacions sexuals.





A més, es calcula que a Espanya exerceixen la prostitució unes 350.000 dones, la majoria de les quals són estrangeres i es troben en situació irregular. Per nacionalitats, aquestes dones solen procedir del Brasil, Colòmbia, Nigèria, Romania, Rússia i Ucraïna.





Els guanys globals d'aquest negoci són astronòmiques: en tot el món, la tracta de persones mou al voltant de 1,3 bilions de dòlars, i gairebé la meitat d'aquest muntant es genera als països del primer món.









La qüestió de si legalitzar o prohibir la prostitució, que ara mateix es troba en uns llimbs legals a Espanya, divideix la societat. Tampoc en el feminisme estan les coses clares: mentre que un sector reivindica la possibilitat d'usar el cos sense límits per part de les dones, altres veus demanen una abolició integral del pagament per sexe.





De moment, el Ministeri d'Igualtat no vol prendre cartes en l'assumpte. Irene Montero sap que en aquest tema no hi ha consens en les esquerres i està esperant que la qüestió maduri en el si de l'Executiu. D'altra banda, la vicepresidenta Carmen Calvo ha reivindicat la prohibició de la prostitució davant les "trampes" que la "volen revestir de modernitat".