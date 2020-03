Arrimadas diu a Igea que amb pessimisme no il·lusiona i ell demana assumir errors

La portaveu de Ciutadans al Congrés i candidata a liderar el partit, Inés Arrimadas, ha advertit al seu contrincant a les primàries i vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, que amb "atacs" i amb pessimisme no es genera il·lusió, mentre que Igea ha insistit que el partit ha d'assumir els errors que ha comès i abandonar el "frontisme".





Durant el debat que han mantingut aquest dimecres a la nit a la seu central de Cs a tres dies que se celebrin les primàries, Igea ha qüestionat el model d'organització del partit i també algunes de les decisions estratègiques que va prendre la direcció encapçalada per Albert Rivera.





Arrimadas ha admès que a Ciutadans s'han equivocat en moltes coses, però també ha retret a Igea les seves crítiques en els últims mesos: "Dir en els mitjans que aquest partit està mort, que és leninista, que és cesarista, que estem en parada cardíaca , que té meningitis o que és totalitari no és autocrítica, és autodestrucció".





Per això, li ha proposat que "guanyi qui guanyi" les primàries, l'altre li doni el seu suport, "no qüestioni el resultat de les votacions" i no digui als mitjans que el partit "no és democràtic".









IGEA PROPOSA PACTAR "A ESQUERRA JA DRETA"





Igea, per la seva banda, ha posat en dubte que Cs fes tot el possible per evitar que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pactés amb Podem i amb partits nacionalistes després de les eleccions generals de novembre i ha qüestionat també la coalició electoral amb el PP al País Basc i les que Arrimadas va plantejar a Galícia i Catalunya.





"Les línies vermelles no poden ser les persones, els partits o les sigles", ha subratllat el dirigent castellà i lleonès, que vol un Ciutadans que pugui "estendre la mà a esquerra i a dreta" i base els seus pactes en les polítiques i els programes.





En aquest sentit, ha rebutjat que Cs entri en una "trinxera" política i afavoreixi la "polarització". Segons la seva opinió, el seu paper és combatre els "populismes de dreta i d'esquerra" i intentar que les majories de govern no se sustentin en aquestes forces.





IGEA CRITICA LA COALICIÓ AMB EL PP





Pel que fa a les coalicions propostes a Euskadi, Galícia i Catalunya, Igea ha lamentat que el PP i Cs hagin "parlat de llocs i càrrecs" més que de programes i ha avisat el risc de "desdibuixar" la marca del partit.





Arrimadas ha afirmat que ella sempre pren les seves decisions prioritzant "l'interès general dels espanyols" per sobre de l'interès de Ciutadans perquè cal "ser generós per frenar el nacionalisme i al populisme". En qualsevol cas, ha assegurat que en sumar amb el PP, la formació taronja no perd la seva "identitat pròpia".





Així, la portaveu parlamentària ha indicat que Cs és l'únic partit "de centre, liberal, modern, de progrés i reformista" que hi ha a Espanya i "seguirà sent així".





ARRIMADAS: NO CAL "BLANQUEJAR ELS ERRORS DEL PSOE"





En relació amb els pactes, ha recordat la "solució de desbloqueig" que Rivera va oferir a Sánchez el passat setembre i la "via 221" que ella mateixa li va plantejar després de les eleccions de novembre per a un pacte entre el PP, el PSOE i Cs.





El PSOE "va menysprear" aquestes ofertes, ha afegit, lamentant igualment que els socialistes preferissin governar a Navarra amb el suport dels nacionalistes. Per tot això, ha demanat a Igea que no li faci "un favor a Sánchez" i no caigui en "blanquejar els errors del PSOE".





Arrimadas ha insistit en la importància d'explicar "les coses bones que està fent Ciutadans" allà on governa i ha dit que les eleccions de novembre van ser simplement "una relliscada" i ara toca "agafar forces" i mirar cap al futur.





"Tenim dues maneres d'enfocar aquest congrés" del 14 i el 15 de març, "des del pessimisme i els atacs" o "des de l'optimisme i l'aprenentatge dels errors", ha manifestat, prometent avançar cap a una "nova etapa amb canvis i millores" i un partit "molt viu, fort i unit" en què puguin tornar a confiar milions d'espanyols.





DISCREPÀNCIES EN EL MODEL DE PARTIT





Els dos candidats han deixat clares les seves discrepàncies en relació amb el model d'organització interna que defensa cadascú. "El meu partit no és de baronies perquè crec més en la militància i en els ciutadans que en els territoris", ha dit la diputada.





En canvi, el vicepresident autonòmic ha insistit que els militants volen "participar i decidir" i haurien de poder elegir els càrrecs autonòmics, la qual cosa creu que ajudaria a tenir un partit millor "implantat a tot el territori".





No es tracta d'implantar un sistema de "baronies" territorials, sinó que "la gent no li degui la vida a un senyor que els nomena des de dalt", ha dit en al·lusió a president i a l'Executiva nacional.





Arrimadas segueix rebutjant aquesta proposta perquè, segons la seva opinió, "tenir 17 PSC no donarà més veu a la militància" i simplement faria que Ciutadans perdés "una de les seves grans senyals d'identitat, que és tenir el mateix discurs" a tot Espanya.





"Jo no vull encaixonar als militants en una comunitat autònoma, vull fomentar la participació sectorial", ha recalcat després d'apuntar que l'esmena a la totalitat dels Estatuts presentada pel sector crític encapçalat per Igea no aborda aquesta qüestió.





ARRIMADAS, PER UN MODEL "MÉS PARTICIPATIU"





En aquest context, la diputada ha afirmat que el seu model preveu "més mecanismes de participació i escolta" dels afiliats que el que proposa el seu contrincant. Igea, per la seva banda, ha posat èmfasi en la necessitat de reformar òrgans com el Consell General, "dissenyat per aconseguir majories del 95%", i suavitzar el règim disciplinari.





Arrimadas també ha indicat que si ella es converteix en la pròxima presidenta de Ciutadans, hi haurà canvis significatius en l'organització, amb una gran "descentralització" de les responsabilitats i més rendició de comptes per part dels càrrecs, i en la comunicació.





No obstant això, Igea considera que s'han mantingut "la mateixa organització, estratègia, comunicació" i "pràcticament els mateixos equips" que hi havia amb Rivera, transmetent el missatge que la direcció de Ciutadans no es va equivocar "en res".





La diputada ha argumentat que els errors ja es van pagar amb la dimissió de president i els seus tres principals col·laboradors en l'Executiva i ha afirmat que en la seva candidatura ha inclòs a "un equip crític".





IGEA VOL QUE ES PUGUI CRITICAR AL LÍDER





El vicepresident de Govern de Castella i Lleó no està d'acord en això, doncs el que veu en la candidatura d'Arrimadas és "continuïtat". Amb to irònic, li ha dit: "És evident que t'has envoltat d'un equip crític", perquè no està "cap de les set persones que en l'Executiva va dir que era un error" negar-se a pactar amb Sánchez.





"Jo mai deixaré de comptar amb ningú perquè m'hagi portat la contrària", ha afirmat, defensant que un partit liberal "ha de ser capaç d'acceptar la crítica i creure en la llibertat expressió". Per això, "si fos president" de Cs, "vull que em diguis sense parar quan m'equivoqui", ha agregat.





Igea ha tancat el debat dirigint-se a tots els afiliats i, en particular, als que estan "cansats de ser atrezzo, d'inflar globus" i de sentir que no es compta amb ells, per animar-los a votar en les primàries i així "canviar les coses".





Però Arrimadas ha qüestionat que el model de partit que planteja el seu rival sigui el que vol la majoria dels militants. Segons ha recordat, la plataforma crítica Cs Ets Tu només ha aconseguit un 6% dels compromissaris de cara a l'Assemblea General, encara que Igea ha assenyalat que aquest percentatge tan baix s'explica més pel sistema d'elecció que per una falta de suport entre els afiliats.