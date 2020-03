Vox tomba la retallada fiscal de la Comunitat de Madrid pel seu enfrontament amb Cs

La portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monestir, ha assegurat aquest dijous que votarà a favor de la seva esmena a la totalitat a el projecte de llei de el Govern regional de deduccions fiscals, el que suposa que l'Executiu autonòmic no rebi el seu suport fonamental perquè continuï el tràmit parlamentari d'aquesta normativa.









"El que farem és que no anem a retirar la nostra esmena a la totalitat. Anem a votar en contra de totes les esmenes dels grups de l'esquerra i anem a votar a favor de la nostra esmena, que és una esmena a la totalitat i esperem que aquest Govern pugui posar-se d'acord i presentar més lleis i tancar acords que discrepen dos caps de Govern fonamentals perquè així és molt difícil que puguin garantir alguna cosa als madrilenys ", ha exposat Monestir en declaracions als periodistes als passadissos de la Cambra regional.





La líder de Vox a Madrid ha explicat que havien arribat inicialment a un acord amb el Govern de la Comunitat amb l'objectiu de reduir impostos i reduir subvencions i garantir que els comptes no es desequilibraran, però, al seu judici, ahir el vicepresident regional de ciutadans, Ignacio Aguado, "dinamitar" l'acord "discrepant" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso i trencant un acord que estava tancat amb Vox ".





"No entenem quins motius té Aguado per discrepar de Govern a què pertany per no garantir els comptes de Madrid i que no siguin intervingudes. Aguado és el millor soci de el president Sánchez", ha lamentat.





Monestir ha insistit que des Vox havien deixat que Ayuso i el conseller d'Hisenda, Javier Fernández Lasquetty, decidissin on reduir subvencions, un acord que "ha dinamitat el senyor Aguado". "Nosaltres parlem moltes vegades a el dia amb Lasquetty, moltes vegades a el dia aquesta setmana i s'ha fet tot el possible per que Aguado no dinamités aquest acord i sembla que no ha estat possible i els primers apesarats han estat Lasquetty i Ayuso", ha sostingut .