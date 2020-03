El tribunal escocès paralitza l'extradició de Ponsatí fins al 18 de juny

El Tribunal de Sheriff d'Edimburg (Escòcia) ha suspès el procediment d'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament de la Generalitat Clara Ponsatí per la causa de l'1-O fins al 18 de juny, quan ha fixat una audiència processal, després de ser designada eurodiputada per el Brexit, segons un comunicat del seu advocat Aamer Anwar.









Aquest dijous Ponsatí ha comparegut voluntàriament al costat d'Anwar en la Cort, en la qual el jutge ha pres aquesta decisió a l'espera de la postura que prengui el Parlament Europeu respecte a la seva immunitat com a parlamentària.





Segons l'advocat, han al·legat que els tribunals escocesos no haurien d'autoritzar l'extradició a Espanya per enfrontar un procés penal perquè seria un "abús" del procediment de l'euroordre ja que actualment Ponsatí té immunitat.





A més, recorden que després de el 31 de desembre pot ser que l'euroordre ja no s'apliqui al Regne Unit i es torni a l'antiga llei d'extradició de 1957, com a conseqüència del Brexit, i recalca que en deixar de ser estat membre, "no s'hauria d'aplicar el principi de reconeixement mutu".





Anwar ha reiterat que extradir Ponsatí a Espanya suposaria exposar-la a un "judici polític" i que no es podria garantir un judici just, i rebutja que cometés un delicte de sedició.