La cirurgia per perdre pes augmenta el risc de fractura òssia

Les persones que se sotmeten a una cirurgia per perdre pes poden tenir un major risc de fractures òssies, segons un estudi publicat a la revista 'Journal of Internal Medicine'.













La investigació va incloure 2.007 pacients suecs amb obesitat que van ser tractats amb cirurgia de pèrdua de pes (ja sigui bypass gàstric, banda gàstrica o gastroplàstia amb banda vertical) i 2.040 pacients aparellats que no es van sotmetre a la cirurgia.





En una mitjana de seguiment d'entre 15 i 18 anys per als diferents grups de tractament, la major taxa d'incidència de fractures es va observar en el grup de bypass gàstric.





Les taxes van ser de 22,9 per 1.000 persones/any en aquest grup, en comparació amb 10,4, 10,7 i 9,3 per als grups de gastroplàstia vertical amb banda, banda gàstrica i control, respectivament. Aquestes taxes es tradueixen en 229, 104, 107 i 93 persones que experimenten una fractura per cada 10.000 persones en un any.





El risc de fractura en el grup de derivació gàstrica va ser 2,58 vegades més gran que en el grup de control, 1,99 vegades més gran que en el grup de banda gàstrica, i 2,15 vegades més gran que en el grup de gastroplàstia de banda vertical.





"Els nostres resultats mostren que la cirurgia de bypass gàstric augmenta el risc de fractura a llarg termini, tant en comparació amb l'atenció no quirúrgica de l'obesitat com en comparació amb altres dos mètodes de cirurgia bariàtrica utilitzats en el nostre estudi. L'augment de el risc de fractura és un efecte secundari greu que s'ha de tenir en compte en seleccionar els procediments quirúrgics i també s'ha de tenir en compte durant el seguiment postoperatori en els pacients que s'han sotmès a un bypass gàstric", explica l'autora principal de la feina, Sofie Ahlin, de la Universitat de Göteborg (Suècia).