La Comunitat de Madrid tanca els centres de gent gran davant el risc de coronavirus

La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha signat, amb data 6 de març de 2020, una resolució per la qual procedirà al tancament temporal dels centres de gent gran per evitar nous contagis per coronavirus.









La mesura afecta els 213 llars i clubs que hi ha a la Comunitat de Madrid. D'ells, 10 són privats, mentre que els 203 restants són de titularitat de l'Agència Madrilenya d'Atenció Social (AMES) o d'entitats locals. Així mateix, es tancaran els serveis de convivència familiar i social de titularitat privada. La suspensió de l'exercici d'activitats dels centres de gent gran s'estableix per un termini d'un mes, "sense perjudici de possibles pròrrogues".





Segons ha informat l'Executiu autonòmic, l'objectiu és adoptar mesures en matèria de salut pública en relació amb l'activitat dels centres de gent gran en les tipologies de llars i clubs, així com serveis de convivència familiar i social.





Aquesta decisió s'ha pres, aprofundeix el Govern regional, perquè els usuaris dels centres de gent gran constitueixen una població "especialment vulnerable" al covid-19, considerant que hi ha "un risc imminent i extraordinari per a la salut pública".





Aquesta ordre especifica que la mesura de suspensió d'activitat es realitza als centres de gent gran en les "tipologies de llars i clubs i serveis de convivència familiar i social, dirigits al sector d'atenció tercera edat".





D'acord amb el que preveu l'article primer de la Llei Orgànica 3/1986 de mesures especials en matèria de salut pública, les diferents administracions públiques -dins de l'àmbit de les seves competències i amb l'objecte de protegir la salut pública i prevenir la seva pèrdua o deteriorament- poden adoptar les mesures previstes en la citada llei, quan així ho exigeixin raons sanitàries d'urgència o necessitat.





Entre les mesures preventives que inclou aquesta llei, figuren la confiscació o immobilització de productes, suspensió de l'exercici d'activitats, tancaments d'empreses i les seves instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals, i totes les altres es consideren sanitàriament justificades.





"Hi ha raons objectives per a la suspensió de l'activitat dels esmentats centres com a mesura preventiva i de contenció de la transmissió del covid-19, pel fet que l'activitat dels centres de gent gran en la situació d'alerta sanitària actual suposa un greu risc de caràcter imminent per a la salut pública", exposa la resolució subscrita per la directora general de salut pública de la Comunitat de Madrid, Yolanda Fuentes.





La decisió s'adopta quan aquest mateix divendres s'ha conegut que un home de 76 home amb patologies prèvies ha mort i 16 usuaris han donat positiu per coronavirus en un centre de gent gran de Valdemoro. A més, quatre persones alienes al centre estan infectades en aquesta localitat.