PSOE i Podem pacten evitar filtracions i treballar amb més coordinació

Representants del PSOE i Podem han pactat treballar amb més coordinació i evitar filtracions amb l'objectiu de donar una imatge d'unitat i d'enfortir a el Govern de coalició.









Així ho van acordar aquest divendres després d'una setmana de picabaralles. La trobada es va produir a La Moncloa i va estar liderat per la socialista Adriana Lastra i el podemita Pablo Echenique.





Fonts coneixedores de la trobada assenyalen que un dels temes que es va tractar va ser el d'evitar que es repeteixin capítols en què representants d'un partit o un altre es contradiguin.





No hi va haver retrets sinó un intercanvi el més pausat possible després que haguessin saltat les alarmes per com es va abordar un tema tan delicat com el de la llei de violència sexual ja que no semblava que hi hagués unitat en l'executiu presidit per Pedro Sánchez.





Tanmateix, aquest diumenge 8 de març s'esperen manifestacions multitudinàries en diferents ciutats d'Espanya i les ministres i ministres dels dos partits han explicat que aniran per separat a les concentracions feministes.





PSOE i Podem han convocat per a la setmana que ve una reunió de la Comissió Permanent de Seguiment de l'Acord de coalició, que tindrà lloc quan aquesta setmana han refermat les friccions a l'Executiu que lidera Pedro Sánchez.





La que serà la segona reunió d'aquest òrgan de control, que es va constituir el passat 18 de febrer, tindrà lloc en un context en què s'han produït xocs entre ministeris dirigits pels dos partits que integren el Govern de coalició per qüestions com la futura Llei de Garantia de la llibertat sexual o la guia difosa pel Ministeri de treball per actuar en els centres de treball davant el coronavirus.





Altres qüestions que s'han produït discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem han estat les anomenades 'devolucions en calent' d'immigrants, el recurs de l'Advocacia de l'Estat contra la sentència que obliga a indemnitzar la família de José Couso o la comissió d'investigació sobre les suposades donacions milionàries des de comptes bancaris a l'estranger vinculades al Rei emèrit Joan Carles I.





Precisament un dels objectius d'aquesta comissió era el de solucionar "les discrepàncies que puguin sorgir en l'àmbit de govern de coalició".





La creació d'aquest òrgan de control estava previst en el 'Protocol de funcionament, coordinació, desenvolupament i seguiment de l'acord de govern progressista de coalició' que PSOE i Unides Podem signar el passat 8 de gener, un dia després de la investidura que el president Pedro Sánchez.