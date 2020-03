Feijóo, "conscient" que necessita els votants de Vox

L'actual president de la Xunta de Galícia i candidat a repetir ja per quarta vegada, Alberto Núñez Feijóo, és "perfectament conscient" que si "els 120.000 votants que va tenir Vox a Galícia a les eleccions generals" no voten el PPdeG el proper 5 d'abril, ell no serà president de la Xunta.









Per aquest motiu, Feijóo demanarà a tots els que dipositaven la seva confiança en el PP -i que van marxar a Vox-, que tornin a votar els populars en aquests comicis, perquè si no ho fan el candidat del PPdeG haurà d'"abandonar la Xunta", ha explicat en una entrevista al diari el Mundo.





L'escenari que dibuixa l'actual titular de Govern gallec confronta dos escenaris, o la seva presència en la direcció de la Xunta amb una majoria absoluta o l'entrada "de PSOE, Podem i el nacionalisme" en el comandament de l'Administració autonòmica.





En la seva opinió, cal unir els votants de Vox i també de Ciutadans al Partit Popular de Galícia, ja que "sense el 3% o el 4% dels vots va Vox, ells no van a obtenir escó, però impossibilitaran que el PPdeG obtingui aquest 45% o 46% necessari" per aconseguir la majoria absoluta amb què els populars porten governant a Galícia des de 2009.





El mateix plantejament és el que trasllada el president del PPdeG a el cas de Ciutadans. Sobre la formació taronja, liderada a Galícia per Beatriz Pino, ha explicat que "no tenen cap expectativa, ni remota, d'aconseguir representació parlamentària". Això "no és una bona notícia", ja que "l'1% o el 2% de vots que obtingui Ciutadans va restar força a les propostes" que comparteixen populars i Cs i, a més, no podrà "evitar un Govern nacionalista , socialista i podemita a Galícia ".