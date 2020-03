Un informe denuncia que 7 ONG relacionades amb Soros influeixen en jutges del Tribunal Europeu de Drets Humans

L'ONG Centre Europeu de Dret i Justícia (CEDJ), que dirigeix el francès Grégor Puppink, ha llançat una campanya de recollida de signatures adreçada a Rik Daems, president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, perquè aquesta institució doni curs d'entrada i estudiï els resultats de l'informe sobre la influència del multimilionari nord-americà, George Soros i la seva Open Society Foundation en determinats jutges de Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), als quals va prestar un suport decisiu per ocupar aquests llocs.













"Aquesta situació és greu, ja que posa en dubte la independència de Tribunal i la imparcialitat de les seves jutges; és contrària a les normes que el mateix TEDH imposa als estats en aquest àmbit. És tant més problemàtica que fa que el poder de la Cort és excepcional ", diu la carta que el CEDJ dirigeix a Daems.





L'informe del CEDJ sobre "les ONG i els jutges de Tribunal Europeu de Drets Humans", recentment fet públic, elaborat per Puppink i Delphine Loiseau, va revelar greus disfuncions en el si del màxim tribunal europeu de garanties.





La petició que es pot signar a través d'aquest vincle, afegeix: "Les ONG tenen una influència cada vegada més gran en les institucions internacionals i en el seu si, en particular en el sistema de protecció dels drets humans".





EL QUE DIU L' INFORME





Un informe denuncia que 7 ONG relacionades amb Soros influeixen a jutges del TEDH i "mostra que al menys 22 dels 100 jutges permanents que han prestat serveis al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) entre 2009 i 2019 són antics funcionaris o col·laboradors de set ONG molt actives davant del Tribunal ".





"12 jutges estan vinculats a la xarxa Open Society Foundation, 7 als comitès d'Hèlsinki, 5 a la Comissió Internacional de Juristes, 3 a Amnistia Internacional, i 1 a Human Rights Watch, Interights i el Centre AIRE cadascun. L'Open Society es distingeix pel nombre de jutges vinculats a ella i pel fet que finança a les altres sis organitzacions esmentades en aquest informe ".





"Des de 2009, hi ha hagut al menys 185 casos en què almenys una d'aquestes set ONG participa oficialment en els procediments. D'aquests, en 88 casos, els jutges van seure en un cas en el qual l'ONG amb la qual estaven vinculats estava involucrada. Per exemple, en el cas Big Brother Watch contra el Regne Unit, encara pendent davant la Gran Sala de Tribunal Europeu de Drets Humans, 10 dels 16 demandants són ONG finançades per l'Open Society Foundation, a l'igual que 6 de les ONG que actuen com a tercers. Dels 17 jutges que s'han assegut a la Gran Cambra, 6 estan vinculats a l'sol·licitant ia les ONG que intervenen ", afegeix.





Juan Antonio de Castro i Aurora Ferrer, autors de "Soros, trencant Espanya", expliquen la implicació del financer i els seus socis a Catalunya en el seu llibre.





Aquesta situació posa en dubte la independència de Tribunal i la imparcialitat dels jutges i és contrària a les normes que el mateix CEDH imposa als estats en aquest àmbit, li recorden a Daems.





L'informe també proposa solucions per garantir la transparència dels interessos i els vincles entre els candidats, els jutges i les ONG, i formalitzar els procediments de retirada i recusació.





"Conscient del valor del sistema de protecció dels drets humans a Europa i de la necessitat de preservar-lo, el TJCE espera que aquest informe sigui rebut com una contribució positiva al bon funcionament de la Cort", acaba la petició.





