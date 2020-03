Sanitat recomana a les persones que presentin símptomes que no acudeixin a les manifestacions

El nombre de casos de coronavirus a Espanya segueix augmentant i registra ja més de 500 casos, la majoria d'ells a la Comunitat de Madrid, seguida per Catalunya, el País Valencià i el País Basc.





En total són deu els morts al nostre país, totes persones que es trobaven ingressades a Barcelona, Biscaia, València, Saragossa i Madrid, amb patologies prèvies. Cinc persones grans amb coronavirus van morir aquest divendres en el pitjor dia a Espanya des que va començar el brot.





Mentrestant, a Itàlia, un dels països més afectats, el Govern ha prohibit entrar i sortir de la Llombardia i catorze províncies per frenar el coronavirus. A la Xina els nous casos de contagi s'han reduït més de la meitat. Bangladesh anuncia els seus tres primers casos de coronavirus. Dos dels afectats havien tornat recentment d'Itàlia i l'Iran anuncia que els casos arriben ja als 6.566, amb 194 morts.





















EL MINISTRE DE SANITAT RECOMANA SER RESPONSABLE





En la roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, d'aquest diumenge ha agraït els esforços d'Itàlia per contenir el coronavirus com així ho ha transmès al seu homòleg italià.





El ministre situa els majors esforços davant el coronavirus a Madrid, la Rioja i el País Basc i ha afirmat que "a Espanya hi ha un increment de casos però seguim estant en una fase de contenció i hcemos un seguiment diari, horari, de com evoluciona la situació .





Salvador Illa, ha anunciat noves mesures i que el president de Govern presidirà la reunió ordinària de seguiment en Sanitat. També ha anunciat que dimecres de la setmana que ve hi haurà una reunió interministerial, que tindrà periodicitat setmanal i setmanalment hi haurà dues reunions de la Comissió Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, dilluns i dijous, per videoconferència.





Ha posat en valor que ara mateix "és essencial la coordinació amb les comunitats autònomes" i ha aprofitat per traslladar el seu suport i reconeixement als professionals sanitaris "per la tasca impressionant que estan fent, dedicada i tenaç, en condicions de treball dures" . per tot seguit insistir que "el nostre Sistema Nacional de Salut és robust i està a l'altura per respondre adequadament".





Illa també ha agraït a la ciutadania "la comprensió" i els ha demanat que segueixin amb atenció les recomanacions sanitàries i "que les respectin". "Les mesures d'higiene personal són les més adequades per impedir la transmissió de virus".





En aquest aspecte el ministre ha recomanat a les persones que presentin símptomes que no acudeixin a les manifestacions, que es dirigeixin als seus domicilis i es autoaislen perquè les autoritats sanitàries els facin la prova.





Illa ha subratllat "que no hi ha quarantena a Haro, sinó un nombre important de persones que estan en vigilància activa en els seus domicilis. S'han pres mesures "de reforç" perquè es compleixi aquesta mesura. A una població important de persones se'ls ha dit que han d'estar en els seus domicilis ", ha insistit.





Ha volgut aclareix el ministre de Sandida que "l'activació addicional de mesures no depèn de el nombre de casos, sinó d'una anàlisi qualitativa que fem diàriament" i ha insistit que la coordinació amb les CCAA està funcionant molt bé i és mèrit de les comunitats .





El ministre de Sanitat ha reconegut en la roda de premsa que les mesures d'Itàlia són "dràstiques". L'afectació a Espanya és la limitació de el flux de viatgers, que impedirà que hi hagi contacte amb les zones de el nord d'Itàlia, com havia passat fins ara.





FERNANDO SIMÓN "HI HA 589 CASOS, 159 MÉS QUE AHIR"













En paraules de Fernando Simón l'increment de casos a Espanya és del 20% i el 60% concentrats en tres comunitats: Madrid, País Basc i La Rioja, amb situacions "diferents".

A La Rioja hi ha un únic focus que és Haro. El focus de Madrid hi ha diversos punts afectats però l'increment de casos en les últimes 24 hores se centra a Valdemoro. A la resta de punts de la Comunitat de Madrid no hi ha un creixement alt i està relacionat amb els casos ja coneguts. A Euskadi el problema no és el nombre de casos el problema, sinó que hi ha hagut brots entre els professionals sanitaris que ha generat "un estrès afegit" als professionals.





Simón sobre aquesta qüestió ha afirmat en la roda de premsa: "hi ha un pes molt important en els serveis de salut pública, però en dos o tres llocs, a Madrid i el País Basc, en els quals es concentren els casos en hospitals, hi ha pressió sobre els serveis hospitalaris, però fins ara es mantenen perquè els sistemes hospitalaris són sòlids ". En aquests hospitals, els metges poden tenir la percepció d'un augment major de l'real en la societat però hi ha alternatives importants ja previstes perquè les CCAA tinguin més facilitat a l'hora de gestionar el nombre important de casos que poden arribar als hospitals ".





Per exemple, ha dit Simó, "el tractament domiciliari. Els pacients que tinguin tractament domiciliari han de ser responsables, complir amb el tractament i les indicacions. Si hi ha sospites que no es vagi a fer, el tractament haurà de ser hospitalari ".





El responsable des del Ministeri de la coordinació ha dit que la decisió de passar a una nova fase és qualitativa i no quantitativa. "La qualitat o el tipus de cas que hem té a veure amb la decisió de canvi de fase", ha explicat.





"El control que es fa en les CCAA redueix la possibilitat d'expansió. Fins ara les cadenes de transmissió són controlades, excepte en dues o tres zones on les investigacions són importants. El risc està en País Basc i Madrid, però fins ara les investigacions indiquen que les transmissions no han augmentat i que les que hi ha estan relacionats amb casos previs "ha assegurat Simó.





"L'entrada de nous casos poden venir per qualsevol lloc, cal complir amb la prevenció en els contactes. Els residents de l'últim any estan contractats i partir d'aquest dilluns tractarem de donar dades dels pacients recuperats que ja no són risc i sobre professionals sanitaris afectats, curats, etc ".





Pel que fa a el focus de Torrejón, Simón ha assegurat "que no sembla ser un focus actiu important" però encara no han passat prou dies. En canvi a Valdemoro afecta un grup concret, "fràgil", però està ben identificat. A Madrid, pràcticament tots els casos notificats d'ahir a avui estan associats a Valdemoro.









Per Simó: "la mesura que ha pres Itàlia redueix dràsticament" el reg d'entrada massiva de persones de zones de risc. Les mesures de prevenció han d'estar ben valorades. Una de les primeres és la reducció d'esdeveniments de masses. Però implementar mesures d'aquest tipus sense associar-les a altres més restrictives que potser no tenen sentit en aquest escenari, fa valorar d'una altra manera. Evitar un esdeveniment de masses sense tancar els metres, té poc sentit ". Simó ha insistit que els dos focus d'Haro (la Rioja) i al País Basc els focus estan delimitats i les poblacions estan sota control.





DADES PER COMUNICADES AUTÒNOMES





202 a Madrid

102 a Euskadi

55 a La Rioja

49 Catalunya

37 a València

35 en Andalucia

22 Castella i Lleó

15 Castella-la Manxa

17 a les Canàries

13 a Aragó

12 a Cantàbria

8 a Balears

7 a Astúries

6 a Extremadura

5 a Galícia

3 a Navarra

1 a Múrcia (relacionat amb Madrid)