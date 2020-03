AENA condiciona la construcció d'una nova terminal satèl·lit a l'aeroport del Prat a l'ampliació de la tercera pista d'aterratge. Aquesta reforma hauria de servir per augmentar l'operativitat de la infraestructura, que actualment es troba a la vora de la seva màxima capacitat.





A més, aquesta opció permetria l'enlairament i aterratge de naus de grans dimensions, cosa que des del sector privat s'ha reclamat en diverses ocasions per aconseguir que l'aeroport es converteixi en un "hub" de connexions internacionals.





No obstant això, aquesta prolongació de la tercera pista té un inconvenient: es realitzaria sobre una zona natural protegida, de manera que no compta amb el vistiplau ni de l'Ajuntament de Barcelona ni de la Generalitat.





La proposta tampoc ha agradat al consistori del Prat, ni als col·lectius ecologistes i agrícoles que defensen la protecció de les zones humides adjacents de La Ricarda, que un creixement de l'aeròdrom posaria en risc. Davant aquesta oposició administrativa, la reforma està actualment en suspens.





UN AEROPORT DESBORDAT





La veritat és que l'aeroport barceloní es va dissenyar per acollir 55 milions de passatgers a l'any. En 2019, el Prat va batre rècord d'usuaris amb 52,6 milions de persones que van passar per la infraestructura. La nova terminal permetria incrementar en 15 milions el nombre de passatgers que pot suportar la instal·lació.









El dilema de l'aeroport del Prat és que si no s'amplia la tercera pista, la infraestructura pot quedar en uns anys a la vora del col·lapse. AENA ha estudiat alternatives a aquesta ampliació, com construir una quarta pista sobre una plataforma marina, però es considera més lesiu per al medi ambient efectuar aquesta obra que allargar uns centenars de metro la pista existent.





AENA és conscient que la prolongació de la tercera via acabaria amb la zona humida, un espai protegit a nivell europeu dins de la xarxa Natural 2000, per la qual cosa l'entitat ofereix compensar aquesta pèrdua amb la protecció d'altres terrenys limítrofs.