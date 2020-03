Sánchez i Iglesias releguen a Carmen Calvo i assumeixen la supervisió del pacte PSOE-Podem

Després de la primera crisi de Govern de coalició, provocada per l'esborrany de la llei de llibertat sexual presentada per l'equip del Ministeri d'Igualtat, tant el PSOE com Podem han revisat el protocol de resolució de conflictes entre els dos socis.





La solució que han trobat els dos equips és que les diferències es resolguin al màxim nivell, entre el mateix president de Govern, Pedro Sánchez, i el vicepresident tercer, Pablo Iglesias. Així ho van acordar tots dos el passat dijous en un dinar privat a Moncloa, on també es va decidir apartar Carmen Calvo de la seva funció de coordinadora entre els dos blocs polítics.









Segons informa 'El Independiente' a través de fonts socialistes, "Calvo seguirà portant el dia a dia, la reunió de secretaris i subsecretaris i coordinant els projectes de llei, però si hi ha discrepàncies o enfrontaments amb qualsevol assumpte la resolució passarà per Sánchez i Iglesias".





Això no vol dir que la comissió de seguiment del pacte no vagi a seguir reunint-se, però aquesta actuarà com una corretja de transmissió de les decisions que siguin preses al més alt nivell entre els dos líders de les seves respectives forces polítiques.





Relegar Calvo a una funció secundària ha estat el preu que ha hagut de pagar Sánchez després de l'enuig monumental que van sentir en Podem per la filtració de les correccions que el Ministeri de Justícia va elaborar sobre l'avantprojecte d'Igualtat.





No obstant això, es mostren una mica més contemporitzadors amb la desautorització que Moncloa va fer al Ministeri de Yolanda Díaz per publicar un protocol d'actuació per a les empreses en cas de detecció de coronavirus.





En qualsevol cas, la voluntat de Sánchez i Iglesias és transmetre una imatge d'unitat just quan la crisi del coronavirus comença a escalar a Espanya i encara estan pendents els suports necessaris per tirar endavant les lleis més importants de la legislatura, com els pressupostos de 2020 .