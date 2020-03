El Fons Monetari Internacional publica aquest dimecres el seu informe anual sobre Espanya

El Fons Monetari Internacional (FMI) dona a conèixer aquest dimecres les conclusions del seu informe anual sobre l'economia espanyola, conegut com 'Article IV', que actualitzarà les previsions de la institució internacional per Espanya en un context marcat per la incertesa sobre l'impacte de l'epidèmia de coronavirus.













Segons va confirmar un portaveu de l'FMI, a diferència del que és habitual, en aquesta ocasió la presentació de les conclusions per part de la cap de la missió de Fons a Espanya, Andrea Schaechter, es realitzarà a través d'una teleconferència en comptes de mitjançant una roda de premsa a Madrid, en atenció a les mesures de precaució davant el coronavirus desplegades per la institució internacional.





"Seguint l'orientació general de reduir viatges, l'equip va retornar més d'hora i va concloure el treball des de Washington", ha indicat el portaveu de l'FMI.





A la fi del passat mes de gener, l'FMI va rebaixar en dues dècimes el seu pronòstic de creixement per a l'economia espanyola el 2020, fins a l'1,6%, el mateix ritme d'expansió que la institució va projectar llavors per 2021, una dècima per sota de la seva estimació del passat mes d'octubre, com a conseqüència d'una desacceleració "més marcada del que es preveia" de la demanda interna i de les exportacions el 2019.





No obstant això, aquestes previsions i les corresponents a l'economia global no incloïen el potencial efecte de la propagació del brot de coronavirus més enllà de la Xina, cosa que la directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, va reconèixer la setmana passada que havia deixat obsoletes les projeccions del passat mes de gener i ha portat a la institució a gestionar "escenaris més adversos".