Vuit detinguts per narcotràfic al barri del Clot de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut vuit persones per presumpte narcotràfic al barri del Clot de Barcelona, on venien a petits distribuïdors que actuaven a la zona.









En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que els dos cossos policials han desmantellat un punt de venda durant un operatiu aquest dijous, en què també han localitzat un espai on es falsificava documentació relacionada amb contractes de lloguer i crèdits bancaris.





Els agents van rebre informació que en un habitatge del Clot es venia droga, de manera que van vigilar la finca i van seguir els sospitosos fins a determinar que es tractava d'un punt de distribució.





Durant l'operatiu, han registrat el domicili on es venia la droga així com l'habitatge del principal sospitós, a més d'un altre pis on es falsificava la documentació.





També han confiscat cocaïna, marihuana, balances de precisió, més de 7.000 euros en efectiu i diverses eines per falsificar documents.