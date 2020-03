El Senat manté el Ple de dimarts per ratificar l'adhesió de Macedònia del Nord a l'OTAN

La Mesa del ha decidit mantenir el Ple previst per a la setmana que tot i la crisi pel coronavirus perquè la Cambra ha de ratificar l'acord d'adhesió de Macedònia del Nord a l'OTAN i el termini per aprovar-se acaba aquest mateix dia 17 de març.









Serà l'únic assumpte de l'ordre del dia, s'espera que sigui un tràmit ràpid, i tots els senadors que ho desitgin podran emetre vot telemàtic per evitar acudir a l'hemicicle.





Així ho ha anunciat la vicepresidenta primera del Senat, Cristina Narbona, que ha informat també que la resta de l'activitat parlamentària de la setmana que queda suspesa així com les comissions previstes per a la següent. De moment no s'ha decidit què passarà amb el Ple d'aquesta setmana posterior, el que arrencarà el dia 24 de març, que queda per tant en l'aire.





Narbona ha subratllat que el Senat ha de ratificar aquest acord sobre Macedònia i que els grups parlamentaris han compartit la idea que aquest sigui l'únic punt de la sessió. Només ha manifestat la seva discrepància el PP, que entén que ha de celebrar-se una sessió de control al Govern amb preguntes al president i els ministres.





La vicepresidenta primera ha explicat que el Senat es troba en una comunitat, la de Madrid, de gran risc de contagi del coronavirus i que la majoria creu que s'ha de reduir l'activitat tot el que sigui possible, com ha decidit el Congrés, l'Assemblea de Madrid i l'Ajuntament de la capital.





Cristina Narbona ha informat que de moment una senadora ha donat positiu per coronavirus i que alguns treballadors del Senat tenen símptomes lleus, però sense que s'hagi confirmat que estiguin infectats.





Dimarts al matí se celebrarà una Junta de Portaveus, es reunirà la Mesa i les quatre de la vesprada començarà el Ple, amb aquest únic assumpte de Macedònia del Nord. Es tracta de temes que no solen provocar debat de manera que el tràmit pot ser molt ràpid, tot i que és possible que els grups intervinguin si volen.







Els senadors que ho desitgin podran emetre vot telemàtic, que es recollirà a la Cambra. Perquè el Ple se celebri només cal que vagin al Senat la presidenta i un secretari de la Mesa, que obriran i tancaran la sessió i rebran els vots que enviïn els senadors a distància.





Tot i la baixa activitat parlamentària, la cambra alta seguirà oberta. Els seus treballadors han pogut anar reduint jornada laboral o treballant des dels seus domicilis i està previst que si la situació empitjora, s'organitzin serveis indispensables perquè el Senat pugui funcionar amb el mínim de personal.