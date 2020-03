Restauradors de Barcelona veuen "insuficients" les mesures de les administracions

El Gremi de Restauració de Barcelona ha considerat "insuficients" les mesures econòmiques anunciades per Govern i Generalitat per fer front a la crisi sanitària mundial pel brot de coronavirus, ja que la caiguda del consum està posant en risc la viabilitat de moltes pimes, ha informat en un comunicat aquest divendres.









En aquest sentit, ha considerat que les línies de crèdit obertes només suggereixen a les empreses que incrementin el seu endeutament per assumir despeses, com nòmines i lloguers de locals, que no poden pagar en haver perdut el seu nivell habitual de facturació.





"La facturació que s'havia de produir durant aquests mesos de temporada alta no es produirà i serà irrecuperable. Totes les administracions, cadascuna en l'àmbit de les seves competències, han de renunciar a cobrar determinats impostos durant la crisi", ha afirmat el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols.





Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, els restauradors han demanat al consistori que aprovi una carència de sis mesos en tots els impostos, taxes, cànons i lloguers vinculats a activitats de restauració que en circumstàncies ordinàries ingressarien l'ajuntament o les empreses municipals.





"Limitar-se a recollir la preocupació de sector, que és òbvia, no és suficient. S'han d'adoptar mesures de manera urgent", ha insistit Pallarols.