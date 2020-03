Nissan paralitza la producció de la planta de la Zona Franca pel coronavirus

Nissan ha decidit aturar la producció de la planta de la Zona Franca de Barcelona a partir de les 17 hores d'aquest divendres i enviar els treballadors a casa per la falta de subministraments a causa del coronavirus, han informat fonts sindicals.









L'aturada de producció arriba després de quatre mobilitzacions de la plantilla per Barcelona en l'últim mes i mig per reclamar un pla de futur per a les plantes catalanes, ubicades a la Zona Franca Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, i també les de la resta de l'Estat, situades a Cantàbria i Àvila.





La planta de la Zona Franca de Barcelona actualment està funcionant prop de el 20% de la seva capacitat, amb la fabricació de quatre vehicles: la furgoneta elèctrica NV-200, les 'pick-ups' Nissan Navara i Renault Alaskan, i la 'pick up 'de Mercedes, que deixarà de fabricar-se al maig.

A les fàbriques de la Zona Franca de Barcelona i Montcada i Reixac treballen unes 3.400 persones i en la de Sant Andreu de la Barca unes 240.