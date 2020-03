Naturgy ajorna la seva Junta General i concentra els seus esforços en reforçar les infraestructures crítiques

Activat un protocol d'actuació per a la prevenció de el contagi de virus entre els seus tècnics especialistes





Naturgy ha decidit posposar la celebració de la seva Junta General d'Accionistes prevista per dimarts que ve a Madrid a "nom de preservar la seguretat i salut de tots els accionistes, empleats i col·laboradors, en un exercici de responsabilitat davant l'avanç del coronavirus", ha informat la companyia.





L'energètica presidida per Francisco Reynés va assenyalar que decidirà una nova data per a realitzar aquesta assemblea "una vegada que el país torni a la completa normalitat".





D'altra banda, i com a conseqüència de l'excepcionalitat que suposa l'anunci d'estat d'alarma de Govern, que ha limitat els moviments a tot Espanya, Naturgy ha intensificat les mesures del seu protocol d'actuació davant el coronavirus en totes les seves infraestructures crítiques.





Amb això, l'empresa destaca que garanteix el subministrament energètic "davant la situació d'excepcionalitat viscuda al país per la crisi causada per l'avanç del 'Covid-19', tenint així preparada tota l'operativa necessària després de la declaració d'alerta sanitària decretada per el Govern ".





En concret, la companyia ja té operatius centres físics i tecnologia de suport en diferents punts de país, a més de la capacitat de gestió remota, per així garantir en tot moment el subministrament energètic als ciutadans, als hospitals, centres sanitaris, d'emergències , supermercats i establiments de necessitats bàsiques que a hores d'ara estan treballant a un ritme exhaustiu davant el coronavirus.





En concret, cada instal·lació de el grup, tant les referides a xarxes, com les de gestió de mercat i generació, compten amb la possibilitat de gestió virtual i amb plans d'emergència preventiva, 'back-up' i trasllat d'activitat entre centres de ser necessari.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que s'està en "un moment crític" en què el grup posarà a disposició "tots els recursos necessaris per a garantir el servei energètic, tant elèctric com de gas".





Així mateix, l'energètica ha establert un Comitè de Crisi permanent "per monitoritzar i prendre totes les decisions que siguin necessàries en temps real", va afegir Reynés.





PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI



Naturgy també ha activat un protocol d'actuació per a la prevenció de el contagi de virus entre els seus tècnics especialistes que han de seguir acudint als seus llocs de treball per a realitzar les activitats essencials.

















Entre elles cal destacar la separació del col·lectiu d'operadors crítics en equips diferents i sense contacte entre ells. Cada tècnic compta, a més, amb el seu propi equip i higiene personalitzada. Addicionalment, s'ha implementat un protocol específic de neteja dels Centres de control durant i en cada canvi de torn.





Reynes es va mostrar "molt orgullós" dels empleats de la companyia, especialment dels tècnics i especialistes que treballen en instal·lacions crítiques, i "de el sentit el deure que estan demostrant en aquests moments tan complicats per posar-se a al front de la seva tasca sense cap tipus de reticència per garantir el subministrament energètic a tota la població espanyola ".