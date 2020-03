Davant el coronavirus Agbar garanteix el subministrament d'aigua i pren mesures per protegir els seus 4.000 treballadors

Agbar ha començat a prendre mesures preventives davant les recomanacions de la Generalitat sobre el coronavirus i aposta pel teletreball. La companyia ha informat aquest dijous que, en aplicació dels protocols de prevenció dictats per les autoritats sanitàries, totes les reunions presencials previstes es realitzaran per via telemàtica, vídeotrucada o telèfon. La seva voluntat és "garantir la seguretat i salut dels treballadors", afirmen.













La companyia d'aigües manifesta que garanteix el subministrament d'aigua potable a tots els municipis on presten aquest servei "amb les màximes garanties" ja que mantenen torns presencials de treballadors per garantir el subministrament a totes les llars.





Mentre es mantingui la situació actual Agbar "impulsarà al màxim el teletreball a la plantilla" i ha cancel·lat tots desplaçaments en transport amb gran afluència d'usuaris.

Les operadores d'Agbar, Aigües de Barcelona i Sorea han suspès les visites tècniques així com les de personal extern a les seves instal·lacions, per prevenció. De la mateixa manera, contemplen mesures específiques per a aquells col·lectius que les requereixin.





Agbar ha pres aquest conjunt de mesures en base a les recomanacions fetes per la Generalitat i el Govern, i que, en tot moment, està en constant comunicació amb les autoritats sanitàries.