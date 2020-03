Les patronals preguen al Govern central que prengui mesures per protegir les empreses

Les patronals CEOE i Cepime han realitzat un comunicat conjunt després de conèixer-se el decret d'estat d'alarma en què urgeixen mesures de xoc per garantir l'activitat empresarial. Els empresaris demanen al Govern central que prengui la iniciativa per evitar una aturada econòmic, per la qual cosa reclamen línies de liquiditat per a petites i mesures empreses i autònoms tant en l'aspecte laboral com en el tributari.





"Per reprendre com més aviat millor la normalitat en tot el territori nacional, instem també al Govern espanyol al fet que en la seva reunió de dimarts que ve s'adoptin les mesures urgents que els empresaris plantegem en els últims dies a l'executiu", diu el comunicat.





Especialment, les patronals demanen que es flexibilitzin els procediments per als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb efecte retroactiu davant d'una situació de força major com l'estat d'alarma.





A més, proposen que se suspengui l'obligació de pagament de les cotitzacions per part de l'empresa, mentre que, de costat del treballador, es contempli l'accés a les prestacions per desocupació sense exigir un període de carència. D'altra banda, reclamen que l'alternativa del teletreball s'habiliti tant com sigui possible.





Finalment, els empresaris solliciten ajornaments i fraccionaments de pagaments tributaris sense interessos per a totes aquelles companyies que hagin sofert de manera significativa una caiguda d'ingressos o un increment de despeses motivades pel coronavirus.