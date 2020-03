Els assajos a Catalunya volen escurçar el temps en què un positiu infecta a un altre per coronavirus

Un fàrmac per a la malària i l'artritis reumatoide i un antiviral dels que s'usen davant el VIH podrien frenar els contagis d'una manera senzilla i assequible. I col·laborar així a escurçar el confinament. Són les vies sobre les quals es treballa a Catalunya a contrarellotge.









Oriol Mitjà, el infectòleg que va saltar a la fama en trobar una solució factible per evitar el pian a Papua Nova Guinea, i Bonaventura Clotet, líder des Irsicaixa de la lluita contra la sida, a l'hospital Germans Trias són els dos metges al capdavant de ambdues proves contra el coronavirus a Catalunya.





L'assaig es va a provar en 199 persones que han donat positiu per coronavirus que prenguessin un combinat durant 7 dies i altres 2.850 persones provaran el de la malària durant 4 dies.





Mentre no es trobi la vacuna, aquesta podria ser una opció provisional per baixar la corba de contagi, ja que, el Covid-19 és molt contagiós i té capacitat d'infectar durant 14 dies. En un recent estudi es demostra que pot infectar fins i tot en la fase latent, sense que el portador tingui símptomes i s'hagi pogut adonar-se que està infectat.





Les dues proves de medicació pretén, primer, que no arribi a desenvolupar símptomes, i alhora que deixi de ser infecciós en aquesta fase presimptomàtica, abans de saber que és positiu. Amb aquesta perspectiva, si la combinació de l'antiviral i la cloroquina contra la malària aconsegueix que la persona infectada deixi de ser infecciosa en menys dies, la progressió del coronavirus podrà frenar-se.





En 21 dies es poden conèixer els resultats, i fent servir medicaments llargament provats i de bon preu, permetria estendre ràpidament perquè els positius infectin menys i per reduir el temps de confinament dels contactes. A falta de vacuna, podria ser una mesura molt efectiva en qualsevol país, inclosos els que no tenen manera d'afrontar una epidèmia com aquesta.





S'estan fent les proves amb aquests dos medicaments perquè tots dos actuen sobre el creixement de virus per dues vies diferents i aquesta és una claus de l'èxit dels tractaments antivirals en el VIH, atacar per diversos fronts.





Mentre el fàrmac de la malària, la hidroxicloroquina, d'una banda inhibeix la via d'entrada de virus a la cèl·lula i de l'altra actua contra el seu creixement dins de la cèl·lula. En diversos estudis xinesos ja s'apunta aquest efecte. El antiviral, el Darunavir, té un efecte inhibidor d'un enzim, la proteasa, que està dins de virus i l'ajuda a créixer.





L'objectiu és que la transmissió es redueixi entre el 15% i el 5%. Però de l'èxit depèn totalment del complidor que sigui cada pacient. L'eficàcia de la mesura és per tant limitada i molt variable. Aquest tractament és addicional als aïllaments i si funciona es sabrà aviat, reduirà els contagis i el temps d'aïllament necessari, perquè els positius deixaran de contagiar en pocs dies, i també es reduirà el de quarantena dels contactes, que quedaran protegits per aquesta barrera farmacològica.





MADRID, PAÍS BASC I CATALUNYA PROVEN TRACTAMENTS





A tot això cal afegir que tres hospitals del País Basc, Madrid i El Clínic a Catalunya van entrar divendres passat a participar en un assaig per tractar pacients greus i menys greus. Es tracta d'un antiviral, Remdesivir, que està en assaig promogut pel propi laboratori, a Itàlia, França, Alemanya i ara Espanya.





S'està fent servir mentre no es demostra la seva seguretat i benefici en casos molt greus de coronavirus, dins el concepte d'ús compassiu, quan no es té cap altra opció terapèutica. Des de l'OMS estan en marxa a tot el món 250 assajos dedicats al coronavirus.