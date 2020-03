​Agbar adopta mesures per a garantir el subministrament d’aigua

Davant l’estat d’alarma per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que l'estat d'arlama afecti un bé bàsic com és l’aigua , Agbar ha volgut reincidir que el subministrament estarà garantit amb les mateixes garanties que fins ara.

















La qualitat i la seguretat de l’aigua potable està garantida en tot moment. Els actuals processos de tractament i els paràmetres de control de l’aigua de consum garanteixen la qualitat sanitària, sense que es vegi afectada per l’actual situació , ja que, entre les mesures de prevenció es troba el rentat de mans amb aigua i sabó per tal d’evitar el contagi del coronavirus.





Agbar, ha informat que "coordinadament amb les autoritats i en conformitat amb les seves orientacions, ha implementat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tots els seus empleats, així com assegurar la normalitat del funcionament de les installacions en què opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament".





També ha "adoptat les decisions necessàries per disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per poder assegurar la qualitat del subministrament amb totes les garanties que habitualment es van aplicant".





Per una major concreció i transparència, i tenint en compte que hi ha determinades operacions que requereixen assistència presencial, Agbar ha adoptat les següents mesures:





− Creació d’equips independents de treball operatius en les diverses plantes de tractament d’aigua, tenint en compte que les característiques de l’activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.





− Aquests equips de treball operatiu funcionaran de manera independent, a efectes d’evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detecti en algun d’ells, haver d’establir un període de quarantena.





− El disseny d’aquest operatiu implica de la mateixa manera la disposició d’un tercer equip de reserva, per a garantir la normalitat del treball de subministrament d’aigua.





− La segregació d’aquests equips de treball implica, també, la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en installacions com en vestuaris.





− D’altra banda, s’estan optimitzant i extremant les mesures d’higiene personal.





− Tenint en compte les característiques de l’activitat quotidiana del cicle integral de l’aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial.





− De la mateixa manera, per a garantir l’esterilitat de les operacions, s’han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per a assegurar la salubritat de l’aigua i el normal funcionament d’aquestes installacions.





− Davant dels riscos de l’eventual desproveïment de productes o components a causa del caràcter global d’aquesta crisi, Agbar ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un proveïment del material necessari per a assegurar durant els pròxims mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals fins al present.





Agbar ha aplicat els protocols de prevenció dictats per les autoritats entre la seva plantilla en totes les seves instal·lacions. Les mesures preventives (sanitàries, teletreball, torns rotatoris…) estan orientades a protegir la salut dels empleats. En tot moment, des de la companyia s’ha compartit amb els empleats detallada informació tant de la situació a l’empresa com a l’entorn.





De la mateixa manera, amb l’objectiu de protegir la salut dels seus empleats, la dels seus clients i garantir la continuïtat del servei amb mitjans alternatius, Agbar recorda que, per a qualsevol dubte, poden consultar els canals de comunicació habituals de la seva operadora.