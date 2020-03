Seat es veu obligada a presentar un ERTO per als seus 14.800 treballadors

La companyia automobilística Seat ha presentat aquest dilluns un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per "causa de força major" a causa de les dificultats logístiques i productives provocades pel brot de coronavirus.





Aquesta mesura, tal com ha informat la marca del grup Volkswagen en un comunicat, afecta el conjunt de la plantilla de Seat (aproximadament 14.800 persones), però s'aplicarà a aquelles persones que hagin de interrompre la seva activitat laboral pels efectes del Covid-19.

MÉS INFORMACIÓ Seat s'atura per falta de suministres





"Seat analitzarà de forma contínua la necessitat de personal en cada centre de treball i mantindrà un ampli contingent de persones que permeti assegurar la continuïtat del negoci durant aquest període i reprendre l'activitat normal el més aviat possible", ha subratllat la signatura.









El període de vigència de l'ERTO s'aplicarà des de l'inici de la interrupció de l'activitat, aquest mateix dilluns, i mentre duri la causa de força major, és a dir, fins que romanguin les circumstàncies que no permeten desenvolupar l'activitat laboral amb normalitat.





En aquest temps, a més, podrien destinar alguns dies a formació de personal, "prioritzant la salut i la seguretat dels treballadors". Així, la companyia ha destacat que el comitè executiu de Seat ha acordat complementar la prestació d'atur de l'ERTO fins al 80% de l'sou de cada treballador, i incloure el complement de previsió.





TELETREBALL





A més, la direcció de l'empresa ha acordat que podran teletreballar tots els empleats que no hagin de interrompre la seva activitat laboral i les característiques dels seus llocs de treball els permeti desenvolupar la seva activitat a distància, en línia amb la recomanació de Govern.





Entre altres mesures, Seat ha donat permís retribuït a totes les treballadores embarassades, que cobraran el 100% del seu salari. També ha garantit el 100% del sou per a tots els empleats que hagin de fer quarantena per haver estat en contacte amb persones amb resultats positius i a aquells que es troben confinats en àrees delimitades per l'Administració, com és el cas d'Igualada (Barcelona). "Aquestes persones no es veuran afectades pel ERTO fins a la finalització de la quarantena o el confinament", han subratllat des de la marca espanyola.





Des que va començar l'expansió del coronavirus, Seat va cancel·lar els viatges a zones de risc i va recomanar limitar les reunions presencials en què participen més de 25 persones. Tot i que no es coneix cap cas d'algun empleat de Seat amb coronavirus, la companyia va reforçar les mesures de neteja de les seves instal·lacions i d'higiene distribuint, per exemple, gel desinfectant de diversos punts dels tallers i oficines.