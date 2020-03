Deu consells per superar l'estat d'alarma pel coronavirus

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) proposa deu consells per afrontar els efectes psicològics de l'estat d'alarma per coronavirus.









1. Per afrontar i reduir la incertesa recorri a fonts d'informació fiables i veraces com les del Ministeri de Sanitat, les conselleries autonòmiques o l'Organització Mundial de la Salut. No cal donar crèdit a totes les informacions que circulen aquests dies.





2. Recordeu que aquesta és una situació excepcional i que moltes de les mesures que s'estan prenent són preventives: procuri no cedir davant els escenaris catastròfics en els quals ens situen la por, l'ansietat o l'angoixa.





3. Identifiqui les seves emocions i pensaments desagradables, i també les situacions o aspectes concrets als quals estiguin associats: coneixent-lo serà més senzill afrontar-lo. Contrasti aquestes pors i idees negatives amb informacions i dades oficials.





4. Per afrontar i reduir el descontrol, i mantenir certa sensació d'estabilitat, intenti, en la mesura del possible, avançar-se a l'organització de les seves rutines diàries, de la logística en el treball i en l'atenció als infants i a les persones grans.





5. Procureu mantenir uns hàbits de son i alimentació regulars i saludables.





6. Marqueu rutines. Malgrat l'aïllament, respecti les hores de llevar-se o anar a dormir, les pauses dels menjars, l'horari laboral, el temps que dediqui a treballar i al descans...





7. Procureu desconnectar parlant d'altres coses, dedicant temps a altres activitats, a l'oci que pugui mantenir amb les limitacions actuals...





8. Desfogueu-vos i parleu amb el seu entorn proper. Si es troba molt angoixat demani orientació o ajuda.





9. Eviteu mentir o exagerar sobre la situació, i també, és clar, eviti difondre rumors que puguin contribuir a la desinformació o a el caos general: ofereixi sempre una visió el més veraç i realista possible, especialment amb persones més vulnerables, com nens o persones grans.





10. Actuï amb responsabilitat: seguiu les recomanacions sanitàries, respecti les restriccions imposades per les autoritats per restablir el control. Sigui conscient que la seva aportació és important per a vostè i per a tots, que també està a les mans contribuir a millorar la situació.