Espanya supera Corea del Sud i es posiciona com a quart país més afectat amb 11.178 positius

En l'actualització de dimarts 17 de març de les dades de l'coronavirus oferta pel director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha informat que hi ha 11.178 casos d'infectats a Espanya. Un 46% d'aquests positius estan hospitalitzats, mentre que un 5% del total es troben en Unitats de Cures Intensives.





Fins aquest dimarts 17 de març havien mort 491 persones, la qual cosa situa el percentatge de letalitat en un 4% a nivell nacional.





La Comunitat de Madrid segueix sent la regió amb més casos de persones afectades pel nou coronavirus, amb 4.165 casos, el que representa el 43 per cent de tots els diagnòstics per coronavirus detectats a Espanya.





Fa uns dies, la comunitat madrilenya comptava amb el 50 per cent de tots els diagnòstics, si bé el percentatge ha disminuït a causa de que altres regions, com ara Catalunya (1.394), estan experimentant un augment dels casos. Precisament, les dues regions registren ja el 56 per cent de tots els casos.





No obstant, la letalitat a la Comunitat de Madrid se situa en l'actualitat en el 7 per cent, percentatge major que a nivell nacional, degut especialment a que en l'inici de la pandèmia del coronavirus la població més afectada era la que pertanyia als principals grups de risc com, per exemple, la gent gran.









SITUACIÓ MUNDIAL





Segons el balanç global actualitzat a les 9.20 hores per la Universitat Johns Hopkins, la pandèmia del nou coronavirus s'ha estès per més de 150 països, deixant un total de 182.423 persones contagiades i 7.154 víctimes mortals. El nombre de persones que han aconseguit curar-se de COVID-19, la malaltia generada pel coronavirus, puja a 79.433.





Xina es manté com el país més afectat, amb més de 81.052 persones contagiades i 3.230 víctimes mortals, amb un total de 68.777 persones curades. Itàlia continua en segona posició, amb més de 27.000 contagis, 2.158 víctimes mortals i 2.749 persones curades.





Iran és el tercer país més afectat pel nou coronavirus, amb 14.991 casos, 853 morts i 4.996 persones curades. Espanya se situa com el quart país més afectat del món, després de superar a Corea de Sud, amb un total de 9.942 contagis, 342 morts i 530 persones curades, segons les dades actualitzades a les 9.20 hores d'aquest dimarts.





Corea de Sud, que va arribar a ser durant diverses setmanes el segon país amb més casos després de la Xina, queda ara en cinquena posició superat per Espanya, amb 8.320 persones contagiades, 75 víctimes mortals i 1.137 persones recuperades. Després Corea de Sud, Alemanya suma més de 7.200 persones contagiades i 17 víctimes mortals, mentre que França se situa amb 6.655 positius i 148 morts.