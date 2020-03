Encara no s'ha arribat al pic de casos de coronavirus a Espanya

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha apuntat que "queden encara dies" per assolir el pic de casos de coronavirus a Espanya, així com que transcorreran "setmanes" entre el màxim nombre de contagis i el moment en què es produeixin més altes mèdiques que nous infectats al dia.

















En roda de premsa després del Consell de Ministres, el president ha detallat quines són les "fites" en el front sanitari contra el coronavirus. El primer, segons ha detallat, serà aplanar la corba, és a dir, "superar el pic de propagació". "Queden encara dies per aconseguir aquest moment", ha avançat.





El segon moment serà quan el saldo d'altes mèdiques sigui superior al de nous infectats. Segons Sánchez, "transcorreran setmanes entre aquests dos moments". "Però també ho anem a aconseguir, no tinc cap dubte", ha proclamat. Finalment, s'estarà més a prop de derrotar el virus "quan els contagis caiguin en picat a la mateixa velocitat que avui pugen".





No obstant això, el president del Govern ha detallat que la victòria serà "total" quan es disposi d'una vacuna que "permeti eliminar la infecció". A la qüestió, ha anunciat que es destinaran 30 milions d'euros al Consell Superior d'Investigacions Científiques i a l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) per investigar en aquest extrem. "Aquesta és la tasca que tenim per davant. Cal aplanar la corba i fer-la caure en picat", ha argumentat.





A més d'aquesta inversió en recerca d'una vacuna, Sánchez ha avançat que es destinaran 600 milions d'euros a finançar prestacions bàsiques dels serveis socials de les comunitats autonòmiques i ens locals, amb especial focus en l'atenció sanitària a majors i dependents, que "són els més vulnerables a la pandèmia".





El president de Govern també ha detallat que ha mantingut avui una conversa telefònica amb el president xinès, Xi Jinping, en què ha plantejat la possibilitat que el país asiàtic col·labori amb el lliurament de material sanitari per fer front al coronavirus. Aquesta petició es va fer ja formalment "fa una setmana", segons ha puntualitzat.





Sánchez ha assegurat que la crisi del coronavirus és una "situació sanitària sense precedents" tant a Espanya com a Europa i en la majoria de països del món desenvolupat. Així, com en anteriors compareixences, ha reconegut que els ciutadans espanyols estan vivint "dies molt durs" i que els seguiran vivint en les properes setmanes. "Són moments excepcionals que requereixen de mesures excepcionals per protegir avui la nostra salut i poder actuar amb eficàcia i determinació", ha postil·lat.





Sobre els 14 dies de quarantena decretats sota l'estat d'alarma, ha afirmat que seran "molt durs i llargs". "La quarantena potser ara sigui motiu fins i tot de broma a les xarxes socials, però els dies passaran i arribaran altres durs i difícils", ha dit Sánchez, que ha titllat de "molt important" que tots els ciutadans guardin aquesta "disciplina social".