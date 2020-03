Tres recomanacions per a un ús responsable de l'ascensor

Amb motiu de la pandèmia del coronavius, reforçar les mesures de precaució en tots els àmbits és essencial, i tenint en compte la quotidianitat de l'ús de l'ascensor, els experts han descrit tres mesures bàsiques a tenir en compte.













L'empresa Kone, dedicada a la col·locació d'ascensors, escales mecànica i portes automàtiques, ha establert un protocol d'actuació amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi del Covid-19, tant per a usuaris com per a treballadors.





Aquests són els tres senzills passos a seguir:





1.- En la mesura del possible, cal viatjar sol a l'ascensor.





2.- Fer atenció a les zones de contacte, com botoneres, polsadors i passamans.





3.- Rentar-se les mans o desinfectar-les després d'usar l'ascensor.