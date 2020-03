Els sanitaris de l'Hospital de Granollers denuncien la falta de material de protecció individual

"Anar a treballar no em fa por, el que m'aterra és no tenir mitjans", afirma un membre del personal sanitari de l'Hospital de Granollers. Als passadissos del centre mèdic es pot veure un cartell: "Urgent. Necessitem bates, així no podem treballar". Els professionals de l'hospital del Vallés Oriental alerten sobre la falta de material de protecció individual, una situació que posa en risc la salut de tot el personal.













"S'hauria d'haver portat moltíssim més material a tots els hospitals. La previsió no ha estat adequada", explica un professional de l'hospital a CatalunyaPress. No hi ha mascaretes amb protecció FFP3, que són les necessàries per evitar el contagi del coronavirus.





El personal ha d'atendre als malalts amb les mascaretes més senzilles, i sense poder-les renovar. "Fa dos dies va baixar una infermera a la quarta planta i feia una setmana que va amb la mateixa mascareta". "Et donen una normal i et diuen que la guardis en una bossa, perquè no hi ha més", afirma un professional sanitari.





Tampoc hi ha bates adequades per protegir-se del virus. El personal sanitari afirma que està "cosint" el seu propi equipament per a no contagiar-se. "Et diuen que és el que hi ha, que tots els hospitals estan igual", lamenten.





Indiquen que ja hi ha, almenys, 58 professionals aïllats a casa seva. "Si ens contagiem tots, qui cuidarà a la població?", es pregunta un professional de l'hospital. Demana que, tothom que disposi de material de protecció, el faci arribar al centre mèdic.