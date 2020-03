El Govern dona un cop de porta al desplegament de l'Exèrcit a Catalunya

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha rebutjat aquest dimecres que l'Exèrcit actuï a Catalunya mentre estigui vigent l'estat d'alarma, i ha considerat: "És del tot innecessari. Segur que hi ha altres territoris de l'Estat espanyol on l'Exèrcit es pot desplegar, a Catalunya no ens cal".









En roda de premsa des de la seu de la Conselleria, ha explicat a preguntes dels periodistes que el Govern no té constància que l'Exèrcit vagi a desplegar-se a Catalunya, i ha criticat: "La solució per fer front al coronavirus no forma part d'una estratègia militar ni policial".





Ha assegurat que tant els Mossos d'Esquadra com les Policies Locals vetllaran pel compliment de les restriccions establertes amb identificacions, sancions i aixecament d'actes: "Faran complir la llei. Si troben a algú al carrer que no hi pot ser, evidentment se'l sancionarà".