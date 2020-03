Algunes mentides sobre el coronavirus

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) ha publicat un nou document de preguntes i respostes sobre el coronavirus, amb l'objectiu que sigui una eina d'ajuda per a solucionar els dubtes que es produeixen tant entre la població general com entre professionals farmacèutics . A més, el document desmunta rumors i falses notícies que han aparegut sobre aquesta infecció durant les últimes setmanes.









Així mateix, el CGCOF ha actualitzat novament el protocol d'actuació de les farmàcies, incloent les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat. A més de les indicacions incloses en les anteriors versions, aquest protocol recomana als ciutadans el pagament a través dels mitjans electrònics disponibles, per evitar el contacte, i incorpora noves recomanacions sobre la neteja de les farmàcies.





Entre els rumors que desmenteixen, recullen, a l'igual que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que els assecadors de mans no maten el virus. Igualment, indiquen que no s'han d'utilitzar làmpades ultraviolats per esterilitzar les mans o altres parts del cos, ja que "la radiació ultraviolada pot causar irritació de la pell".





"Ruixar tot el cos amb alcohol o clor no serveix per matar els virus que ja han entrat en l'organisme. Rentar el nas amb una solució salina no prevé la infecció. L'all no ajudar a prevenir la infecció. L'oli de sèsam no mata a el virus ", són alguns dels seus altres desmentits.





Davant els dubtes, els farmacèutics aclareixen que:





