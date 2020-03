L'instrucció d'Interior per que els presos en tercer grau es quedin a casa no s'aplicarà als polítics presos

Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, ha dictat aquest dimecres una ordre per la qual facilita que els presos en semillibertat per estar classificats en tercer grau o aquells als quals s'aplica el règim de flexibilitat de l'article 100.2 puguin romandre a casa sense necessitat de tornar als centres penitenciaris per dormir sempre que ho autoritzi un jutge, segons han informat fonts d'aquesta institució.





"El compliment telemàtic de les penes és competència exclusiva de les juntes de tractament", ha recordat Institucions Penitenciàries en un comunicat en el qual recorda que està supervisat pels jutges de vigilància penitenciària. En el mateix s'aclareix que no s'ha donat una ordre generalitzada per a "enviar a casa" als interns en semillibertat o amb el 100.2.





La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha remès un ofici que desenvolupa el reial decret de l'estat d'alarma perquè siguin les juntes de tractament de les presons o dels centres d'inserció social (CIS) les que estudiïn "individualment" aquesta possibilitat, que ja es venia aplicant abans, usant el control telefònic des del domicili si no hagués polseres telemàtiques suficients.









Entre els presos amb el 100.2 es troben els líders de l'1-O condemnats pel Tribunal Suprem. Dilluns passat es va informar des de les presons catalanes que, per l'estat d'alarma, els polítics independentistes s'havien confinat en els seus respectius centres penitenciaris i no sortirien a treballar ni a exercir voluntariat tot i que no s'havien suspès les sortides en virtut del règim de flexibilitat de què gaudeixen tots.





Són les juntes de tractament les que tenen la facultat de potenciar l'ús de l'article 86.4 del Reglament penitenciari, que permet recórrer a les polseres telemàtiques. Si no es disposa d'aquestes polseres, es pot utilitzar el control telefònic per comprovar que l'intern es troba en el seu domicili, segons precisen les fonts penitenciàries.





"Durant aquest temps", diu l'ofici, "cada centre ha d'establir els controls telefònics aleatoris que consideri oportuns". També es fa esment al compromís de l'intern a romandre al seu domicili i "únicament sortir per realitzar les activitats expressament relacionades amb l'article 7 de Reial Decret 463/2020", el qual va declarar l'estat d'alarma.





DESENVOLUPAMENT DE L'ESTAT D'ALARMA





Diumenge passat, el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va dictar una ordre en el marc de l'estat d'alarma pel coronavirus perquè Institucions Penitenciàries aïllés totes les presons espanyoles prohibint els permisos de sortida i també les comunicacions, encara que en compensació es potenciaran les telefòniques. La instrucció era obligatòria també a Catalunya, on les competències estan transferides.





Amb anterioritat a l'estat d'alarma, Interior ja havia restringit les comunicacions en tots els centres perquè es realitzessin per locutori, obligant també a controls sanitaris a la tornada a presó després permisos.





Segons l'ordre de diumenge, primer dia amb l'estat d'alarma, els interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat podrien sortir exclusivament per realitzar les activitats relacionades en l'article 7 de Reial Decret, que és el que regula els supòsits per poder saltar-se la limitació de la llibertat de circulació de les persones a tot el país, entre ells per anar i tornar al lloc de treball.





Des d'aquest dimecres, a més, Institucions Penitenciàries ha desenvolupat aquesta primera ordre potenciant que els presos en semillibertat o que tenen un 100.2 no tornin a les presons, sempre que així ho autoritzin les juntes de tractament. En els casos de presos en llibertat condicional, l'ordre estableix que passaran a ser controlats per comunicació telefònica, donant compte al Jutjat de Vigilància Penitenciària.