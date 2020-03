Calviño descarta d'entrada una moratòria de lloguers

La vicepresidenta per a Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha advertit aquest dijous que aprovar una moratòria en el pagament de lloguers, com s'ha fet amb les hipoteques per a sectors vulnerables, perjudicaria molts ciutadans que té algun habitatge llogada.





Calviño, en declaracions a Antena 3, ha contestata així en ser preguntada per si l'executiu es planteja aprovar una moratòria en el pagament dels lloguers, una mesura que altres membres del Govern central, com el vicepresident segon, Pablo Iglesias, o la titular de treball, Yolanda Díaz, volen posar en marxa.









"Nosaltres hem primat el manteniment de les rendes. Ens hem centrat molt en què els treballadors, autònoms i empreses puguin seguir funcionant i seguir abordant els pagaments que els toquen", ha afegit la ministra, que va indicar que per a molts ciutadans tenir un pis llogat és una renda.





En aquest sentit, Calviño ha explicat que el pagament del lloguer és diferent a la de les hipoteques, ja que aquí "no tens en l'altre costat a un banc", sinó a un ciutadà que pot haver llogat el seu habitatge i que, per tant, es veuria afectat per una moratòria en el pagament.





"Cal reflexionar. Hi ha diverses mesures que s'havien proposat, que poden tenir un efecte beneficiós des d'una perspectiva, però negatiu des d'una altra", ha explicat.





En qualsevol cas, la vicepresidenta ha assegurat que el Govern espanyol està "absolutament obert" a escoltar les propostes dels agents socials i dels grups polítics per afrontar la crisi sanitària i el seu impacte econòmic i social.