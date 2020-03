Calma tensa a la presó de dones de Wad-Ras per les mesures contra el coronavirus

La pandèmia del coronavirus ha obligat a modificar els protocols d'actuació convencionals en les presons catalanes. Per evitar la proliferació de contagis, la conselleria de Justícia va ordenar que a partir del passat dissabte es limitessin els 'vis a vis' íntims i familiars dels presos, que han estat posposats fins a nova ordre.





Aquesta situació va provocar la nit del passat dimecres 18 de març moments de tensió a la presó de dones de Wad-ras. Les internes (unes 20, de les quals 2 han estat traslladades en les últimes hores a Brians 1) van reclamar augmentar el contacte amb l'exterior sense acceptar de bon grat les restriccions imposades. Al cap d'unes hores, la tranquil·litat es va restablir gràcies a la tasca del personal i l'equipament viu ara una calma tensa a l'espera de com evolucioni la situació.





Una font penitenciària consultada per Catalunyapress apunta que darrere de l'amotinament hi ha el tall en l'arribada de droga a les recluses, que es produeix de forma habitual tot i que mai reconeguda per l'administració gràcies a les visites de l'exterior.









L'ACUSADA DEL CRIM DE LA URBANA DONA POSITIU





A banda d'aquests fets, l'acusada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, que ha estat jutjada les últimes setmanes a l'Audiència de Barcelona i que es troba a Wad-ras, ha donat positiu en coronavirus aquest mateix dijous.





Peral presentava molèsties --un quadre de tos-- en l'última sessió del judici per l'assassinat del seu xicot, Pedro R., també agent del cos, per la qual cosa va haver de seguir per videoconferència la sessió.





En acabar la vista, Peral va ser ingressada en un centre hospitalari en sofrir un empitjorament dels seus símptomes, i el seu positiu ha obligat a posar en quarantena a la resta de dones del règim ordinari del centre penitenciari.