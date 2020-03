Brussel·les suspèn regles fiscals perquè els governs gastin més en la lluita contra el coronavirus

La Comissió Europea ha proposat suspendre temporalment l'aplicació del Pacte d'Estabilitat i Creixement, el conjunt de normes fiscals comunitàries, obrint així la porta al fet que els governs nacionals puguin elevar la seva despesa pública tot el necessari per combatre la propagació del coronavirus i mitigar les seves conseqüències econòmiques.

















Ho ha anunciat la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en un nou vídeo compartit a través de les xarxes socials. "Avui, això és nou i mai s'ha fet abans, activem la clàusula d'escapament general del Pacte d'Estabilitat i Creixement", ha expressat.





"Vol dir que els governs nacionals poden injectar la seva economia (els diners) que necessitin. Estem relaxant les normes pressupostàries perquè puguin fer-ho", ha explicat.





El Pacte d'Estabilitat i Creixement és el conjunt de regles que, per exemple, limita el dèficit i deute públics al 3% i el 60% del PIB, respectivament, i les autoritats comunitàries obren expedients a les capitals que incompleixen aquests llindars.





Formalment, Brussel·les ha proposat a les capitals l'activació d'aquesta clàusula i, per tant, no s'esperen dificultats en la seva aprovació perquè ja va rebre el vistiplau dels caps d'Estat i de Govern a la cimera per teleconferència que van mantenir aquest dimarts.





"Estem fent un pas sense precedents. Activar la clàusula d'escapament general obre la porta a una resposta fiscal forta i coordinada a l'immens desafiament econòmic a què ens enfrontem tots", ha expressat el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, que ha mostrat la seva confiança en què els països donin "ràpid" el seu vistiplau.





Brussel·les havia promès la "màxima flexibilitat" possible en l'aplicació d'aquestes normes i ara fa el pas definitiu. A la pràctica, suposa que els Estats membres ja no tindran l'obligació de complir amb els esforços fiscals que se'ls exigien abans de la pandèmia de Covid-19, de manera que poden incrementar la despesa pública el que necessitin per aturar-la.





A nivell més general, Von der Leyen ha insistit que l'executiu comunitari farà tot el necessari per ajudar els ciutadans i les economies europees ", a el temps que ha subratllat que la malaltia té un impacte" dramàtic "sobre les economies del bloc i la majoria dels sectors estan sent colpejats.





"El confinament és necessari per contenir la propagació de virus però també alenteix greument la nostra economia", ha admès l'alemanya.