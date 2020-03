50 alcaldes catalans demanen a Torra per carta més suport per a beques menjador

Cinquanta alcaldes catalans, gairebé tots de l'àrea metropolitana de Barcelona, han reclamat per carta al president de la Generalitat, Quim Torra, suport i coordinació per aplicar mesures urgents que beneficiïn els ciutadans dels municipis davant de les conseqüències del coronavirus.





La carta s'ha enviat aquest dissabte des de cada Ajuntament i té 50 signants, ha informat l'Ajuntament de Barcelona, que és un dels que l'han enviat, al costat de ciutats com L'Hospitalet de Llobregat, governat per la també presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.









La carta comença dient que el Govern va garantir el dilluns les beques menjador però "encara no s'ha materialitzat", i que dijous --a la reunió de coordinació amb el món local-- la diputacions, ACM, FMC i AMB constatar descoordinació en algunes qüestions, sobretot en repartir targetes moneder a les famílies afectades perquè vehicularan aquests ajuts.





Els alcaldes titllen de caòtic el protocol de la Generalitat per repartir aquestes targetes, perquè ordena als ens públics que les rebin per repartir a les famílies però no especifiquen com repartir-: "El protocol ha estat acordat sense diàleg amb el món local", diuen , i afegeixen que els municipis volen abordar amb diàleg i coresponsabilitat.





Lamenten que a més no han arribat als consells comarcals les targetes per lliurar-les als ajuntaments, encara que la carta recorda que els municipis ja van avisar que seria difícil repartir des dels ajuntaments perquè els serveis socials treballen "sota mínims i atenent els casos d'emergència".





Afegeixen que tampoc tenen les dades de les famílies a qui lliurar les targetes, i es consideren textualment desemparats per afrontar una situació sobre la qual no tenen competències, a més de comprovar que no tenen "cap tipus de suport ni per part de la Generalitat ni dels propis centres educatius".





La carta és de Badalona, Barberà de Vallès, Barcelona, Castellar de Vallès, Castellbisbal, Castelldefels, Centelles, Cerdanyola, Corbera d'Ebre, L'Escala, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, la Llagosta, les Masies de Voltregà, Mataró, Molins de Rei, Mollet, Montcada i Reixac, Montornès, Bonesvalls, Pallejà, La Palma de Cervelló, Pinell de Brai, Polinyà, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Salars de Pallars, Sant Boi de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Iscle de Vallalta, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, la Sénia, Senterada, Terrassa, Ullà, Vallirana, Viladecans, Vilafant, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca i Sant Just Desvern.













EL GOVERN AFIRMA QUE JA ESTAN EN MARXA





La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dissabte que la Generalitat ja està repartint les targetes moneder per a beques menjador.





A l'preguntar durant una roda de premsa telemàtica al costat dels consellers Miquel Buch i Alba Vergés, Budó ha dit que les targetes "ja estan sortint cap a ajuntaments, consells comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona", i que alguns ja les han rebut.