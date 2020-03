Robles carrega contra Torra per usar la BBC per "faltar a la veritat": "No val tot"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha retret aquest divendres al president de la Generalitat, Quim Torra, que utilitzi una entrevista a la BBC per "faltar a la veritat" i criticar les mesures de Govern en la crisi del coronavirus i l'ha avisat que "no val tot" en la crítica política perquè el COVID-19 és un virus que "no distingeix de territoris".



"Aquesta és una emergència sanitària que no distingeix territoris. L'Estat i el Govern tenen l'obligació de vetllar per la salut de tots els ciutadans siguin on siguin", ha sostingut Robles en declaracions a RNE, recollides per Europa Press, després que les Forces Armades acudissin aquest dijous a desinfectar l'aeroport del Prat i el port de Barcelona.



Segons ha defensat, la Generalitat té la responsabilitat d'entendre que la desinfecció de llocs on pot haver-hi una gran concentració de persones és una "obligació" més enllà dels territoris o de les discrepàncies.



NO TÉ ALÇADA COM RESPONSABLE POLÍTIC



Segons el parer de Robles, Torra "una vegada més" ha demostrat que "no té cap altura com a responsable polític" a l'utilitzar una entrevista de la BBC per "ignorar" el decret d'alarma aprovat pel Govern restringint la llibertat de moviments dels ciutadans .



"No està pensant en la ciutadania de Catalunya, l'únic que pretén és interès propi", ha lamentat mostrant la seva confiança en que els catalans "per sort" estan "molt per davant" del seu president de la Generalitat.



"Potser, per la seva situació personal, està en una fugida cap endavant", ha suggerit Robles deixant clar que "l'única prioritat" de el Govern és vetllar per la salut de tots els ciutadans. "Aquest ha de ser el fil conductor de qualsevol responsable polític. No és moment discussió, és moment d'estar tots units per fer front a aquest drama", ha insistit.