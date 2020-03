Guia de recomanacions per a empreses i treballadors davant el coronavirus

En el Consell de Relacions Laborals de què formen part CCOO, UGT, Foment i Pimec i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'han actualitzat el document de Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus.













S'han pactat modificacions sobre les mesures més importants a tenir en compte per afrontar aquesta crisi des de l'àmbit de la prevenció de riscos i de les relacions laborals, fugint de les mesures unilaterals i dirigint a la negociació entre direccions d'empreses i Representants de les persones treballadores, i atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries.





S'ha actualitzant el seu contingut derivat de la recomanació de restringir la mobilitat i prioritzar el confinament domiciliari, però havent de mantenir al mateix temps aquelles activitats vinculades a l'abastament de béns de primera necessitat, així com la prestació de serveis essencials i totes aquelles que no obligen a tancar l'estat d'alarma. I se segueix prestant especial atenció a les mesures preventives per a treballadors que presten serveis en entorns d'assistència mèdica-sanitària, sociosanitària i residencial.





A aquest acord es troben propostes de mesures preventives ambientals, organitzatives i individuals, per fer front a l'coronavirus des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, i també recollim les actuacions a prendre en l'àmbit de les relacions laborals, tant de flexibilitat com els nous drets de conciliació per causa de l'estat d'alarma.





Cal reforçar les mesures de seguretat a les empreses que no han estat suspeses pel decret de l'estat d'alarma. La continuïtat de l'activitat de les empreses no es pot fer a costa de la salut de les persones treballadores. Per això es fa una clara aposta pel teletreball i per les mesures de flexibilitat interna negociada com, entre altres, la flexibilització dels horaris d'entrada i sortida perquè s'evitin les hores punta del transport públic.





Entre les noves mesures, es reforça que NO es poden aplicar sancions en una situació com aquesta, quan les persones no van a la feina per presentar símptomes, encara que no tinguin la baixa mèdica. En cas de símptomes compatibles amb el coronavirus, els treballadors han de quedar-se a casa, ho han de comunicar a l'empresa i cridar al 061 o al CAP i seguir les indicacions de l'autoritat sanitària. Aquesta mesura és fonamental per evitar un possible contagi en el centre de treball.





A més, s'han d'acordar protocols de com actuar en les empreses quan hi hagi casos de contagi positiu entre la plantilla. S'ha d'evitar la improvisació en les empreses i cal preveure com actuar en aquestes situacions, on el més important és evitar contagis, i preservar la salut de les persones treballadores. Garantint la necessària confidencialitat de les dades mèdiques de les persones treballadores.





Finalment s'ha acordat la mobilitat del personal vinculat a el sector essencial de serveis d'atenció a les persones. El tancament de centres de dia i la suspensió de serveis d'atenció a les persones ha provocat la necessitat de reforçar l'atenció domiciliària per garantir les cures, el suport, la seguretat i l'alimentació de persones grans, discapacitats o dependents. Per això s'ha acordat facilitar i flexibilitzar la mobilitat de personal que tingui suspesa temporalment la seva activitat per atendre aquestes situacions d'emergència social i sempre atenent a criteris de proporcionalitat en la seva aplicació; amb comunicació i acord amb les RLT de les empreses; rebent la necessària informació i formació en prevenció de riscos laborals i totes les mesures preventives requerides per prestar el servei a què quedin afectades.





Aquesta mesura complementa l'acord a què havia arribat la Federació de d'educació de CCOO amb DINCAT (patronal sectorial dels centres de discapacitat) per a activar les persones treballadores de el sector que tenen suspesa la seva activitat.









