Fira de Barcelona habilita les primeres 225 places per a persones vulnerables davant el coronavirus

L'espai que s'habilitarà per a persones vulnerables al pavelló Victòria Eugènia del recinte de Fira de Barcelona obrirà aquest dimecres amb 225 places inicials i amb la previsió d'habilitar altres 225 la setmana que, dirigides a persones sense llar, ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau.









Primer es va preveure obrir 150 places, però "tots els actors implicats" han fet un esforç perquè siguin aquestes 225, ha destacat Colau en roda de premsa a l'Ajuntament -ha acabat el seu confinament- al costat del tinent d'alcalde Albert Batlle i la regidora Gemma Tarafa.





Tarafa ha explicat que, a més d'aquestes 225 places, el dimecres s'obrirà un equipament amb altres 30 per a persones sense sostre que requereixin aïllament, i un altre específic per a dones sense llar amb 72 places, per impulsar la "mirada de gènere" en l'acompanyament d'aquest col·lectiu.