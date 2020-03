Els lletrats del Parlament rebutgen fer plens telemàtics però sí compareixences

Els lletrats de Parlament han emès un informe sobre la viabilitat de realitzar l'activitat parlamentària de manera telemàtica a causa del coronavirus i conclouen que s'ha de descartar la possibilitat de fer plens no presencials, tot i que sí preveu que es facin compareixences en comissió de membres del Govern vinculades a la pandèmia.





L'informe, repassa la jurisprudència marcada pel Tribunal Constitucional (TC) davant d'aquesta qüestió, que ve marcada per l'intent d'investir distància a l'expresident Carles Puigdemont en 2018, que va ser rebutjat pel mateix tribunal.









Així, els lletrats consideren que "la jurisprudència constitucional i la doctrina es mostren molt restrictives amb la possibilitat de complir l'activitat parlamentària de manera no presencial", encara que apunta que aquesta concepció no preveu situacions d'emergència com l'actual.





D'aquesta manera, proposen que la Mesa i la Junta de Portaveus de la Cambra celebrin sessions telemàtiques i comuniquin després els acords adoptats, com ja estan fent des de la declaració de l'estat d'alarma.





També plantegen que les comissions de Parlament puguin celebrar sessions informatives o compareixences de membres de Govern, "vinculades excepcionalment a l'actual situació de la crisi sanitària".





No obstant això, descarten que les comissions puguin desenvolupar la resta de les seves funcions habituals per "els dubtes jurídics que planteja l'actual jurisprudència constitucional", tot i que reconeix que hi ha els mitjans tecnològics per fer-ho.





En el cas dels plens, els lletrats rebutgen poder celebrar sessions plenàries no presencials per les dificultats que planteja la jurisprudència i per problemes tecnològics --el vot electrònic de l'hemicicle no permet la modalitat de vot telemàtic, per exemple--.





COMPAREIXENÇA DE TORRA





El president de la Generalitat, Quim Torra, va sol·licitar la setmana passada comparèixer davant la Cambra per informar sobre l'evolució del coronavirus a Catalunya i les mesures que està adoptant el Govern, i la Taula de Parlament va acordar que aquesta compareixença es faci de manera telemàtica davant els líders dels grups parlamentaris, però no en una sessió plenària.





La Mesa i la Junta de Portaveus es reuniran aquest dimarts per abordar aquest informe i concretar com i quan es farà aquesta compareixença del cap de l'Executiu català.





REFORMA DEL REGLAMENT





L'informe, signat pel lletrat major, Joan Ridao, també planteja a la Taula suspendre el període de sessions fins que s'aixequi l'estat d'alarma i activar la Diputació Permanent de Parlament, i recomana que, si s'opta per fer una reforma del reglament, s'incloguin situacions excepcionals com l'actual.





En aquest sentit, defensa que en aquesta reforma no s'hauria d'incorporar una "habilitació generalitzada de la possibilitat de sessions no presencials, especialment de ple", ja que argumenta que no hi ha aquesta opció en altres parlaments i és contrària a la doctrina constitucional i al criteri dels lletrats de la Cambra, a més dels obstacles tecnològics existents.