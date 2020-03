Sindicats de Mossos denuncien manca de material per treballar durant la pandèmia del coronavirus

La Trisindical de Mossos d'Esquadra ha denunciat davant la Inspecció de Treball que els agents no han rebut prou equips de protecció bàsica per treballar durant la pandèmia de Covid-19.









La formació que agrupa els sindicats SPC, SME i CAT considera que no tots els mossos estan treballant tenen equips de protecció i que estan "en condicions de treball perilloses per a la salut i en condicions d'higiene deficitàries a les comissaries", segons recull la denúncia presentada dilluns.





Assenyalen que no hi ha prou vestits de protecció biològica ni màscares, de les quals "una gran part de les que s'han facilitat estan caducades", i asseguren que tampoc hi ha prou guants, ulleres de protecció ni desinfectant.





Critiquen que els vehicles, les comissaries i altres dependències de el cos estan "en una situació de manca d'higiene necessària, sense realitzar bastants desinfeccions, encara que són llocs de risc elevat de contagi i propagació de virus mortal".





El text demana la intervenció de la Inspecció de Treball "davant l'incompliment per part de l'Administració de la llei de prevenció de riscos laborals" i que es lliurin equips de protecció individual a tots els mossos.





Així mateix, reclama que es netegi i desinfecti "de manera urgent" i diària dels vehicles policials, les comissaries i altres dependències policials on treballen els agents, i que també es desinfectin cada dia els uniformes.